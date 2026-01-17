Montecchio Maggiore: Intossicazione da Monossido, una Coppia in Terapia

Una tragica fatalità ha colpito Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove una coppia è stata trovata in stato di grave intossicazione da monossido di carbonio, un gas insidioso e silenzioso che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza domestica.

La vicenda, verificatasi nella notte, ha messo in luce i rischi connessi all’utilizzo di sistemi di riscaldamento alternativi e non certificati, in particolare durante i mesi più freddi.

Secondo le prime ricostruzioni, i coniugi, nel tentativo di riscaldarsi, avevano acceso un braciere all’interno dell’abitazione.

Questa pratica, sebbene apparentemente innocua, ha innescato una pericolosa accumulazione di monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e quindi impercettibile ai sensi umani.

La scarsa ventilazione dell’ambiente ha impedito la dispersione del gas, portando a un rapido aumento della concentrazione nell’aria.

L’allarme è scattato quando i familiari, preoccupati per la mancanza di notizie, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del Suem 118, che, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Questi ultimi, utilizzando strumenti di rilevazione specializzati, hanno confermato la presenza di elevate concentrazioni di monossido di carbonio, evidenziando il pericolo imminente.

La coppia, ormai in condizioni critiche, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Arzignano, dove è stata sottoposta a terapia iperbarica, un trattamento salvavita che prevede l’esposizione a ossigeno puro ad alta pressione per accelerare l’eliminazione del monossido di carbonio dall’organismo e ripristinare la corretta ossigenazione dei tessuti.

Le autorità locali, attraverso la polizia locale dei Castelli, hanno avviato un’indagine per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e verificare la conformità dell’abitazione alle normative in materia di sicurezza.

Questo episodio drammatico rappresenta un monito importante per tutti i cittadini, sottolineando l’importanza di utilizzare solo sistemi di riscaldamento certificati e correttamente installati, garantendo una adeguata ventilazione degli ambienti e installando rilevatori di monossido di carbonio, dispositivi economici ma potenzialmente salvavita che possono segnalare la presenza di questo gas mortale prima che sia troppo tardi.

La prevenzione, in questo caso, è l’arma più efficace contro una minaccia invisibile.