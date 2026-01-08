Noventa Vicentina: Studenti Investiti da Autobus, Una Condizione Serie

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Noventa Vicentina, coinvolgendo due studenti dell’istituto superiore Masotto.

Verso le 13:30 di oggi, un autobus dell’azienda Svt, durante una manovra non ancora del tutto chiarita, ha investito due giovani, compagni di classe frequentanti la prima superiore.

La scena, avvenuta in prossimità dell’istituto, ha generato immediata commozione e preoccupazione tra passanti e personale scolastico.

Le dinamiche iniziali suggeriscono che i due ragazzi, appena conclusi gli impegni didattici, si trovavano in attesa di un mezzo di trasporto pubblico per il rientro presso le rispettive abitazioni.

La ricostruzione degli eventi, affidata alla polizia locale, si concentra sull’analisi delle traiettorie e delle condizioni ambientali, al fine di determinare le responsabilità e comprendere se fattori esterni, come la visibilità ridotta o un malfunzionamento del veicolo, abbiano contribuito all’accaduto.

La gravità delle lesioni riportate dalla studentessa, particolarmente marcata, ha reso necessario un intervento d’urgenza.

Il personale medico, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente, ha valutato la situazione e disposto il trasporto in elicottero presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le sue condizioni apparivano serie, con un trauma alla gamba che ha richiesto immediate cure specialistiche.

Il giovane compagno, fortunatamente, ha riportato ferite meno gravi, che hanno permesso il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso per accertamenti e trattamenti.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza del traffico nelle aree circostanti gli istituti scolastici, e sulla necessità di una riflessione più ampia riguardo alle misure preventive da adottare per tutelare l’incolumità degli studenti.

La comunità locale, in attesa dei risultati delle indagini, esprime vicinanza alle famiglie coinvolte e spera in una rapida guarigione per i due giovani.

L’episodio, oltre al dolore immediato, lascia una profonda ferita nel tessuto sociale, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità stradale.