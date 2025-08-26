Nuova leadership per Finest S.p.A.: Di Benedetto alla presidenza

Finest S.

p.

A.

, la società finanziaria dedicata a catalizzare l’espansione internazionale delle imprese del Nordest, si arricchisce di una nuova leadership.

Luca Di Benedetto assume la presidenza, portando con sé un solido background professionale che fonde l’esperienza pubblica e privata, un connubio essenziale per navigare le complessità del panorama economico globale.

La sua nomina, proposta da Friulia, la società finanziaria regionale incaricata di stimolare lo sviluppo economico del territorio, sottolinea l’importanza attribuita a una figura capace di orchestrare strategie di crescita sostenibile e di innovazione.

L’attuale ruolo di Direttore Generale dell’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia e la sua vicepresidenza nel Consorzio Tpl Fvg testimoniano la sua competenza nella gestione di infrastrutture strategiche e nella coordinazione di interessi diversificati.

Accanto a Di Benedetto, Luca Businaro, stimato imprenditore e CEO di Novation Tech, assume il ruolo di Vicepresidente, designato dalla Regione Veneto.

La presenza di Businaro, leader di un’azienda di eccellenza nel settore dei materiali compositi per Automotive, Sports e Leisure, con una forte proiezione internazionale, rafforza il posizionamento di Finest S.

p.

A.

come ponte tra l’eccellenza industriale locale e le opportunità di crescita sui mercati globali.

La sua attiva partecipazione a Confindustria, sia a livello nazionale che regionale, garantisce una profonda conoscenza delle dinamiche del sistema produttivo e delle esigenze delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione si completa con Silena Celotto (nomina della Provincia Autonoma di Trento), Giampaolo Elia, Elisa Palù e Paolo Urbani, quest’ultimo confermato nel proprio ruolo, a testimonianza della continuità strategica dell’organizzazione.

Finest S.

p.

A.

, nata nel 1991, rappresenta un elemento chiave nell’ecosistema economico del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.

Con un investimento complessivo di oltre 460 milioni di euro distribuito in più di 680 operazioni di internazionalizzazione, la società ha contribuito in modo significativo a promuovere la competitività delle imprese locali, fornendo non solo capitali, ma anche know-how e supporto strategico per l’accesso a nuovi mercati e la gestione dei rischi connessi all’espansione internazionale.

Questa solida eredità, unita alla visione proattiva della nuova leadership, promette di aprire un nuovo capitolo per Finest S.

p.

A.

, consolidandone il ruolo di motore di crescita e innovazione per il tessuto imprenditoriale del Nordest.

Il focus futuro si prefigge di affrontare le sfide poste dalla transizione digitale e sostenibile, supportando le imprese nell’adozione di modelli di business innovativi e nella costruzione di partnership strategiche a livello globale.