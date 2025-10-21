OilenonOil 2025: Verona, epicentro della transizione energetica.

Dal 22 al 24 ottobre, Veronafiere si configura come epicentro del settore energetico con l’edizione numero 19 di OilenonOil, un evento di risonanza nazionale e un punto di riferimento cruciale a livello europeo per gli attori della filiera della distribuzione di carburanti e delle tecnologie ad essa correlate.

L’ampia superficie espositiva, che si estende su oltre 8.000 metri quadrati, ospita 120 aziende e marchi, rappresentando l’intero spettro del comparto, dalle realtà consolidate alle innovazioni emergenti.

OilenonOil 2025 si pone al crocevia di un’era di trasformazione, focalizzandosi sulla complessa e inarrestabile transizione energetica.

L’agenda fitto di oltre 50 convegni e workshop, conduce approfondimenti sulle nuove sfide imposte dal quadro normativo europeo, esaminando in dettaglio le implicazioni per gli operatori e le opportunità che si aprono.

Questi momenti di discussione vedono la partecipazione attiva di enti governativi, associazioni di categoria e figure di spicco del settore, creando un dialogo costruttivo e orientato al futuro.

L’evento non si limita alla tradizionale offerta di prodotti Oil; esso abbraccia l’intera catena del valore, comprendendo ogni aspetto della distribuzione di carburanti e dei servizi connessi.

Si spazia dalla progettazione e costruzione di impianti all’avanguardia, con un’attenzione prioritaria alla sicurezza e all’implementazione di sofisticati sistemi di gestione, fino a coprire le soluzioni più innovative nel campo dei carburanti alternativi e della mobilità elettrica.

Un focus particolare è rivolto all’evoluzione dei sistemi di ricarica, elemento chiave per la diffusione dei veicoli elettrici e per la decarbonizzazione del settore.

Oltre al core business del carburante, OilenonOil esplora le sinergie con settori complementari, includendo accessori per autoveicoli, servizi di autolavaggio, offerta di prodotti per la vendita al dettaglio (vendor), gestione e logistica dello stoccaggio e del trasporto di carburanti, dalle infrastrutture (serbatoi e autoveicoli) alle soluzioni avanzate per la movimentazione e distribuzione.

L’obiettivo è offrire una panoramica completa del panorama energetico in continua evoluzione, stimolando l’innovazione, la collaborazione e la crescita sostenibile all’interno del settore.

La fiera si conferma così un’occasione imprescindibile per chi opera nel settore e per chi desidera comprendere le dinamiche del futuro energetico.