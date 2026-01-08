Ondata di freddo polare: Veneto sotto una morsa gelida.

Un’ondata di freddo polare avvolge il Veneto, instaurando un clima invernale pungente che si estende ininterrotto dalle vette più impervie alle distese pianeggianti.

La rigida presa dell’aria gelida, alimentata da correnti artiche, ha generato temperature notturne decisamente inferiori allo zero in ogni angolo della regione, sottolineando la severità dell’attuale situazione meteorologica.

Il termometro precipita a livelli estremi, con la Piana di Marcesina, incastonata nell’imponente Altopiano di Asiago, che si conferma protagonista di questa gelida danza.

Con un vertiginoso -23,1 gradi, il sito si erge a barometro di questo freddo intenso, testimoniando la potenza della natura.

A seguire, la maestosa Marmolada, regina delle Dolomiti con la sua elevazione di 3256 metri, registra -21,9 gradi, mentre la Torbiera di Pian Cansiglio, immersa in un paesaggio suggestivo a 1002 metri di altitudine, tocca i -21,8 gradi.

L’analisi dei dati, a livello di centri abitati, rivela una distribuzione capillare del freddo.

Asiago, località simbolo dell’Altopiano, si distingue con -15,4 gradi, mentre Padola e Pescul, entrambe situate nella provincia di Belluno, condividono un identico valore di -15,1.

Auronzo, con -14,2, completa il quadro delle località montane più colpite.

Belluno, il capoluogo regionale, affronta una temperatura di -11,8 gradi, mentre le città della pianura lottano contro un freddo intenso, seppur meno estremo.

Vicenza si attesta a -7,8 gradi, Padova a -6,7, Treviso a -6,3, Verona a -5,5, Rovigo a -5 e Venezia, protetta in parte dalla sua posizione costiera, registra un più mite –2,5 gradi.

Questo episodio di freddo intenso, oltre a creare disagio alla popolazione e a impattare sulle attività quotidiane, offre un’opportunità per osservare e comprendere i meccanismi complessi che regolano il clima regionale.

L’interazione tra la conformazione orografica del territorio, con le sue valli e le sue montagne, e le dinamiche atmosferiche globali, amplifica e distribuisce il freddo, creando scenari climatici unici e affascinanti.

La severità di questa ondata gelida sottolinea, inoltre, l’importanza di adottare misure di protezione per le persone più vulnerabili e per le colture agricole, garantendo la resilienza della comunità veneta di fronte alle sfide imposte dal cambiamento climatico.