Ondata di maltempo sull’Italia: allerta arancione e gialla.

Un complesso sistema perturbato, generato da dinamiche atmosferiche oceaniche in Atlantico, sta interessando la penisola italiana con un’ondata di maltempo generalizzata.

Le autorità competenti, attraverso il sistema di allerta nazionale, hanno emesso bollettini di previsione meteo-idrologica con codici di severità differenziati per aree geografiche.

In particolare, Lombardia, Veneto e Lazio sono classificate in stato di allerta arancione, segnalando un rischio moderato di eventi avversi.

A queste regioni si affiancano, con allerta gialla, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, oltre a porzioni di Campania, Sicilia e Sardegna.

La copertura dell’allerta si estende a valanga su Umbria, Abruzzo e Molise.

L’evoluzione del quadro meteorologico indica un progressivo deterioramento a partire dalle prime ore serali odierne.

I primi fenomeni temporaleschi, caratterizzati da precipitazioni a carattere convettivo, si manifesteranno in Umbria e Lazio, estendendosi nella successiva notte verso la Campania.

Il fronte perturbato proseguirà poi, coinvolgendo Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La giornata di domani vedrà la persistenza delle precipitazioni su gran parte del territorio nazionale, con particolare attenzione a Piemonte, Lombardia e Toscana, dove si attende un’elevata probabilità di piogge continue e a tratti intense.

Le precipitazioni non saranno le sole criticità.

L’instabilità atmosferica sarà accompagnata da un’intensa attività elettrica, con frequenti fulmini e tuoni, fenomeni capaci di rappresentare un pericolo per le attività all’aperto e per le infrastrutture.

Non si escludono inoltre locali grandinate, la cui intensità e dimensione potranno causare danni significativi all’agricoltura e alle proprietà private.

A completare il quadro, raffiche di vento di forza sostenuta, capaci di generare fenomeni di trombe d’aria o di sradicamento di alberi, rappresenteranno un ulteriore fattore di rischio.

L’intero sistema è alimentato da un flusso di aria umida proveniente dall’Atlantico, che interagisce con la conformazione orografica del territorio, amplificando l’intensità e la concentrazione delle precipitazioni.

Si raccomanda massima prudenza e attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti.