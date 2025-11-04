Operazione a Padova: Sgombero all’Ex Studentato Meneghetti

Alle prime luci dell’alba, Padova si è risvegliata con la presenza massiccia delle forze dell’ordine che danno avvio a un’operazione di ripristino della legalità nell’area dell’ex studentato Meneghetti.

L’azione, disposta dal Questore Marco Odorisio, si configura come una risposta a un’occupazione iniziata nelle ore precedenti da parte di collettivi autogestiti riconducibili al Centro sociale Pedro.

La complessità dell’intervento è sottolineata dalla composizione del dispositivo di sicurezza impiegato: oltre alle pattuglie della Questura e agli agenti della Digos, operano unità specializzate del II Reparto Mobile, personale della Polizia Scientifica incaricato di documentare e analizzare la scena, e squadre cinofile, evidenziando la necessità di gestire una situazione potenzialmente delicata.

La collaborazione con i Vigili del Fuoco testimonia la gravità delle problematiche strutturali che affliggono l’edificio, dichiarato inagibile dal 2014 e soggetto a un’ordinanza di chiusura per motivi di sicurezza.

L’occupazione, inizialmente gestita con una sottile cortina di resistenza simbolica – la rottura di una catena che sbarrava l’accesso e l’esposizione di striscioni – ha visto venti occupanti forzare l’ingresso nell’ex residenza studentesca Lina Meneghetti, un complesso di proprietà dell’Università di Padova concesso in comodato all’Esu.

L’atto, formalmente contestato con una denuncia per invasione di proprietà privata, si è concretizzato in una richiesta formale di ripristino immediato del possesso e rimozione dei rischi per l’incolumità pubblica.

L’identificazione dei 21 occupanti, tutti giovani, rappresenta il preludio alla loro denuncia a piede libero e all’allontanamento dall’immobile.

L’azione delle forze dell’ordine si proietta ora verso un duplice obiettivo: garantire il ripristino della legalità e assicurare la messa in sicurezza definitiva della struttura.

Una squadra di operai specializzati è stata prontamente incaricata di procedere con interventi di consolidamento e di sigillare l’accesso principale, precludendo ulteriori intrusioni e mitigando il rischio di incidenti.

Questo episodio riemerge nel contesto di una più ampia riflessione sulla gestione del patrimonio immobiliare universitario, sulle modalità di occupazione abusiva e sulla necessità di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con i doveri di sicurezza e rispetto della proprietà privata.

L’evento solleva interrogativi sulla funzione sociale degli spazi universitari e sulle possibili alternative per l’offerta di alloggi a studenti, in un momento storico segnato da una crescente difficoltà di accesso all’istruzione superiore.