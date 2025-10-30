Ottobre Rosa: Concerto al Teatro La Fenice, un gesto di speranza

Il sipario si chiuderà il 31 ottobre con un concerto evocativo del Teatro La Fenice, siglando l’edizione 2025 dell’Ottobre Rosa veneziano, un mese interamente dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

Un’occasione unica, un gesto di profonda umanità, che si concretizza con il Vaporetto Rosa, attraccato alle 11:00 in Riva San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, simbolo tangibile di un impegno artistico al servizio della salute pubblica.

Il concerto, offerto dal prestigioso Teatro La Fenice, vedrà l’esecuzione di un repertorio raffinato e suggestivo, interpretato da una formazione cameristica d’eccezione: le flautiste Claudia Piga e Margherita Russo, insieme alla violoncellista Federica Colombo.

La scelta del programma non è casuale; si tratta di un viaggio emozionale attraverso alcune delle arie più iconiche e amate del melodramma, magistralmente rielaborate in arrangiamenti originali.

Il pubblico sarà trasportato dalla potenza espressiva di “Nessun dorma”, l’emblematico aria di Calaf estratta dalla “Turandot” di Giacomo Puccini, per poi lasciarsi avvolgere dalla giocosa leggerezza de “La donna è mobile,” la celebre aria del duca di Mantova, tratta dal “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

La gioiosa effervescenza del brindisi “Libiamo, né lieti calici,” tratto dalla “Traviata” dello stesso Verdi, creerà un’atmosfera di condivisione e speranza.

L’intensità passionale dell’Habanera dalla “Carmen” di Georges Bizet, offrirà un contrasto vibrante, preludendo all’ascesa vertiginosa dell’impervia e celestiale aria della Regina della notte, “Der Holle Rache,” tratta dalla “Zauberflöte” di Wolfgang Amadeus Mozart.

La performance si concluderà con la grazia inaspettata e l’eleganza virtuosistica del rondò “alla turca” dalla Sonata in la maggiore, op.

11, kv 331, sempre di Mozart, offrendo un finale di raffinata bellezza.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione virtuosa tra il Teatro La Fenice e le organizzazioni dedicate alla lotta contro il tumore al seno, si propone di elevare il messaggio di prevenzione attraverso la potenza trasformatrice della musica.

Più che un semplice concerto, si configura come un atto di profonda connessione tra arte e impegno sociale, un monito a non sottovalutare l’importanza della diagnosi precoce e della sensibilizzazione, contribuendo a illuminare il cammino verso un futuro più sano e consapevole per tutte le donne.

La musica, in questa occasione, si fa portavoce di una speranza condivisa, un canto di resilienza e un invito alla cura di sé e degli altri.