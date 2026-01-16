Padova: Graffiti Antisemitici e Antizionisti, Cresce l’Allarme

Nella quiete notturna di Padova, un’ondata di graffiti antisemiti e antigionisti ha violato il tessuto urbano, scuotendo la comunità e sollevando interrogativi profondi sul clima di intolleranza e radicalizzazione ideologica.

Le prime segnalazioni, giunte da pattuglie della polizia, hanno immediatamente allertato la Digos, la divisione specializzata nella prevenzione e repressione dei reati di matrice politica e razziale.

Le scritte, realizzate con vernice rossa in caratteri di grande impatto visivo, hanno colpito diversi punti strategici della città.

In Via Marsala, una frase insultante rivolta agli ebrei, impressa su un muro per una lunghezza di sette metri, testimonia un’aggressività verbale diretta e sgradevole.

Simboli antisemiti, raffiguranti stelle di David, sono stati usati per incorniciare slogan radicali come “Complici sionisti.

Free Gaza”, creando una narrazione distorta e incendiaria.

Un messaggio ancora più esplicito, “Morte Idf.

Sionisti assassini.

Death to the Idf”, è stato vergato sulle vetrine di un locale Starbucks, estendendo l’odio a un’icona del consumismo globale, forse nel tentativo di amplificare il messaggio e provocare una reazione più ampia.

Questi atti vandalici non sono semplici imbrattamenti; rappresentano una manifestazione di odio e intolleranza che mira a colpire l’identità ebraica, a criminalizzare il sionismo – una corrente politica complessa e controversa – e a fomentare tensioni sociali.

L’utilizzo di immagini e slogan ricorrenti nel dibattito politico internazionale, come il riferimento all’IDF (Israeli Defense Forces), suggerisce una conoscenza di dinamiche geopolitiche e una volontà di inserirsi in un contesto più ampio di conflitto ideologico.

La Digos, impegnata nell’analisi scrupolosa dei filmati di videosorveglianza sparsi per la città, sta conducendo indagini per identificare gli autori di questi gesti riprovevoli.

L’indagine non si limita alla mera identificazione dei responsabili; mira a comprendere le motivazioni alla base di tali azioni, le dinamiche che hanno portato alla loro realizzazione e, soprattutto, a individuare eventuali reti di supporto o di finanziamento.

Il Comune di Padova, esprimendo profonda preoccupazione per l’accaduto, si è prontamente attivato per rimuovere le scritte, ma l’intervento di pulizia è solo una risposta temporanea.

L’episodio solleva una questione più ampia: la necessità di promuovere un’educazione alla tolleranza, al rispetto delle diversità e alla comprensione delle complessità storiche e politiche che sottendono a tali manifestazioni di intolleranza.

È fondamentale contrastare la diffusione di discorsi d’odio, promuovere il dialogo interculturale e rafforzare i meccanismi di prevenzione e repressione dei reati di matrice razziale e religiosa.

La sfida non è solo quella di rimuovere le scritte, ma di cancellare l’odio che le ha generate.