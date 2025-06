Padova: Spaccio, fuga in canale e salvataggio inaspettato.

Nel pomeriggio padovano, un tentativo disperato di eludere un controllo antidroga si è concluso con un salvataggio inaspettato e un arresto inevitabile, sollevando interrogativi complessi sull’interazione tra forze dell’ordine, immigrazione irregolare e problematiche legate alla criminalità.La pattuglia, allertata da segnalazioni relative ad attività di spaccio nella zona del Lungargine Rovetta, aveva stabilito un appostamento strategico. L’attenzione dei poliziotti è stata catturata da un cittadino tunisino di 43 anni, noto alle autorità per precedenti penali in materia di spaccio e privo di permesso di soggiorno regolare. L’uomo, durante una transazione sospetta con un passante, ha immediatamente innescato una sequenza di eventi drammatici.Di fronte al controllo imminente, l’uomo ha reagito con un gesto impulsivo, tentando di liberarsi della prova del reato gettandola in acqua, un involucro contenente circa 30 grammi di eroina, già confezionata in dosi pronte per la vendita. La fuga a nuoto è stata altrettanto improvvisa, un tuffo nel canale che mirava a disperdere ogni traccia. Tuttavia, la situazione è precipitatata quando l’uomo, in evidente difficoltà, ha iniziato ad annaspare, chiedendo aiuto.In un gesto che trascende la mera applicazione della legge, un ispettore della pattuglia si è gettato nel canale, mettendo a rischio la propria incolumità per soccorrere il tunisino in pericolo. Il salvataggio è stato cruciale, calmando l’uomo e conducendolo in sicurezza a riva. Subito dopo, i poliziotti hanno recuperato l’involucro lanciato in acqua, recuperando la sostanza stupefacente.L’arresto è seguito immediatamente: l’uomo è stato condotto in Questura, accusato di spaccio e detenzione di droga ai fini di spaccio, con l’applicazione delle procedure previste per un rito diretto. Il futuro immediato lo vedrà detenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto e dell’udienza. Successivamente, sarà collocato in un Centro di Permanenza per Minori, una misura volta a facilitare il rimpatrio definitivo dal territorio nazionale.Questo episodio, al di là della sua immediatezza criminale, apre una riflessione più ampia. La vulnerabilità di individui in situazione di immigrazione irregolare, spesso spinti in contesti marginali e a rischio, si intreccia con le dinamiche della criminalità organizzata e la complessità dell’azione delle forze dell’ordine. Il salvataggio, paradossalmente, accompagna l’arresto, mettendo in luce la necessità di un approccio multidisciplinare che consideri non solo l’applicazione della legge, ma anche le cause profonde che portano individui a vivere ai margini della società, intrappolati in circoli viziosi di illegalità. L’episodio evidenzia, infine, la delicata linea di confine tra l’obbligo di far rispettare la legge e l’imperativo morale di soccorrere chi è in pericolo, anche quando si tratta di un presunto criminale.