Pamela Genini: la testimonianza di Francesco e l’orrore del femminicidio

L’eco di una disperazione reiterata risuona dalle testimonianze raccolte nel caso Pamela Genini, tragicamente scomparsa a Milano a seguito di un brutale femminicidio ad opera di Gianluca Soncin. Francesco, l’ex compagno e ultimo interlocutore telefonico della giovane, ha offerto un quadro angosciante di una relazione segnata da una spirale di violenza psicofisica e manipolazione.

La sua deposizione, cruciale per la ricostruzione dei fatti, ha delineato un percorso di soprusi che si sono protratti per quasi un anno e mezzo, alimentati dalla paura paralizzante che imprigionava Pamela.

Francesco ha raccontato come la donna, terrorizzata dalle minacce rivolte a lei e alla sua famiglia, si sia ripetutamente rifiutata di denunciare l’aggressore, intrappolata in un ciclo di abuso che le impediva di trovare la forza di sottrarsi.

Un episodio particolarmente emblematico è quello avvenuto a Cervia, il 3 settembre, dove Pamela subì un violento pestaggio.

Il giorno successivo, si recò al pronto soccorso di Seriate (Bergamo) per curare una frattura al dito, ma, inspiegabilmente, non denunciò l’accaduto, eludendo così l’attivazione del protocollo “codice rosso” e le relative procedure di tutela.

Le testimonianze emerse da amici ed ex fidanzati dipingono il ritratto di una giovane donna fragile e vulnerabile, esposta a un ambiente superficiale, dominato dall’immagine e dalle frequentazioni effimere.

Proprio in questo contesto, durante una festa, conobbe Soncin, dando inizio a una relazione che si è rivelata fatale.

Gli inquirenti, guidati dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, stanno ricostruendo minuziosamente le azioni di Soncin, analizzando le immagini dei sistemi di pedaggio autostradale per tracciare il suo percorso verso Milano.

L’uomo, secondo le indagini, si è recato appositamente nella città per compiere l’omicidio, nutrendo nei confronti di Pamela una visione distorta e oggettivante, ritenendola un bene da eliminare per aver interrotto la relazione.

L’atrocità del gesto è amplificata dal fatto che l’omicidio avvenne in presenza delle forze dell’ordine, già giunte sul posto.

Sono stati ascoltati anche il proprietario dell’abitazione in affitto e un fabbro, coinvolti nella vicenda della copia illegale delle chiavi, utilizzata da Soncin per accedere all’appartamento.

L’azione dell’uomo, descritta come caratterizzata da freddezza e lucidità, testimonia una premeditazione inquietante.

Nel tentativo di depistare le indagini e allontanare l’accusa di un crimine premeditato, Soncin ha affermato di convivere con la vittima, una dichiarazione falsa volta a confondere la narrazione degli eventi.

Le indagini hanno inoltre rivelato la disponibilità di ingenti risorse finanziarie da parte di Soncin, derivanti anche da attività di evasione fiscale, per le quali era stato precedentemente condannato.

La complessità del caso, aggravata dalla violazione di norme fiscali e dalla premeditazione dell’omicidio, richiede un’analisi approfondita per far luce sulle dinamiche relazionali e sulle motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo, garantendo che la giustizia sia fatta per Pamela e che si possano prevenire simili tragedie in futuro.

L’attenzione si concentra ora sull’ascolto dei familiari della giovane, testimoni indiretti di un dolore incommensurabile, e sulla ricostruzione completa del quadro finanziario di Soncin, per comprendere le implicazioni economiche che potrebbero aver contribuito a creare le condizioni per questo efferato atto.