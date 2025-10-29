Papa Francesco sostiene Dipingiamo la Libertà: arte e redenzione a Venezia.

Un gesto di profonda vicinanza e un invito a coltivare una società inclusiva: è il messaggio che emerge dalla lettera del Papa Leone XIV a Nadia De Lazzari, anima di Venezia Pesce di Pace, in occasione dell’iniziativa “Dipingiamo la Libertà”.

Il progetto, germogliato tra le mura della Casa di Reclusione Femminile della Giudecca per celebrare il tricentenario della nascita di Giacomo Casanova, si apre ora alla comunità veneziana, trasformandosi in un evento di significato culturale e sociale di ampio respiro.

La mostra, ospitata nella suggestiva cornice della Scuola Grande di San Teodoro dal 13 al 17 novembre, non è un mero esibizione artistica, ma una testimonianza potente di come il dialogo tra mondi apparentemente distanti possa generare bellezza e cambiamento.

Il Pontefice, nel suo messaggio, esprime ammirazione per l’impegno profuso da circa quaranta donne detenute, affiancate da un centinaio di giovani studenti, in un percorso che esplora i temi cruciali della libertà, della redenzione e dell’integrazione.

Il Papa sottolinea la capacità delle città di superare le barriere dell’ostilità e di abbracciare la diversità, trasformando l’inclusione in un motore di sviluppo e progresso.

L’iniziativa “Dipingiamo la Libertà” si configura come un atto di speranza, un faro che illumina il cammino verso la reintegrazione sociale delle detenute, invitando a garantire loro opportunità concrete nel pieno rispetto della loro dignità umana.

Il Papa auspica che l’evento stimoli un impegno rinnovato a favore di queste donne, promuovendo azioni di sensibilizzazione che coinvolgano l’intera comunità, al fine di offrire un effettivo sostegno a coloro che si sentono emarginati e abbandonati.

L’auspicio è che questo percorso di rinascita integrale possa essere condiviso e supportato da tutti, contribuendo a creare una società più giusta e accogliente.

Nadia De Lazzari, commossa dalla lettera del Papa, la descrive come un riconoscimento di straordinaria importanza morale, un abbraccio che raggiunge chi spesso vive ai margini.

Riconosce il coraggio e la creatività delle detenute e dei giovani che hanno creduto in questo progetto, sottolineando come il messaggio ricevuto le spinga ad andare avanti e a rendere visibile ciò che rimane troppo spesso nell’ombra.

Il progetto, nato da un corso dedicato a Casanova e da laboratori artistici, ha visto la collaborazione virtuosa tra Venezia Pesce di Pace, la Scuola Grande di San Teodoro, la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca, il Liceo Artistico Marco Polo, l’Istituto Comprensivo Francesco Morosini, e il sostegno di istituzioni di primaria importanza come la Fondazione Archivio Giorgio Cini, la BCC Veneta e Photo Know How, testimoniando come un’azione collettiva e sinergica possa generare risultati tangibili e duraturi, alimentando la speranza in un futuro di inclusione e redenzione.

L’arte, in questo contesto, si rivela uno strumento potente per la trasformazione personale e sociale, capace di abbattere le barriere e costruire ponti tra persone e comunità.