Pavia, cordoglio per Valerio Daprà: una vita spezzata

Nella solenne cornice della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, a Pavia, si è levata una preghiera collettiva, una liturgia di cordoglio e memoria dedicata a Valerio Daprà, carabinieri di 56 anni, la cui vita è stata tragicamente interrotta il 14 ottobre a Castel d’Azzano (Verona).

L’esplosione di un rudere, mentre lo stesso, insieme ai colleghi, ne stava procedendo allo sgombero, ha lasciato un vuoto incolmabile, una ferita ancora aperta nella comunità pavese e nell’intera Arma dei Carabinieri.

La funzione religiosa, presieduta dal vescovo Corrado Sanguineti, ha rappresentato un momento di raccoglimento spirituale e di condivisione del dolore.

Tra i presenti, i familiari stretti di Valerio, i colleghi che condividono con lui l’impegno quotidiano nella difesa della legalità, il sindaco Michele Lissia, testimone del suo servizio, e la deputata Paola Chiesa, portavoce di un sentimento di vicinanza e di risonanza popolare.

Nell’omelia, il vescovo Sanguineti ha elevato un elogio non solo alla memoria di Valerio, ma al significato profondo del suo impegno professionale.

“Valerio ha adempiuto il suo dovere con la dedizione che contraddistingue il valore dell’uniforme,” ha affermato, sottolineando come il suo servizio abbia rappresentato una testimonianza di fedeltà allo Stato e alla collettività.

Ha poi invitato i presenti a riflettere sulla natura ineluttabile della morte, ma a guardarla con la prospettiva della fede cristiana, che offre una speranza di redenzione e di comunione eterna.

“La morte è uno strappo nel tessuto della vita, un evento che ci confronta con il mistero dell’esistenza,” ha proseguito, “ma per noi cristiani essa non è la fine, bensì una transizione verso una realtà trascendente.

”L’evento ha acceso una riflessione più ampia sul ruolo dei militari dell’ordine pubblico, figure spesso esposte a rischi e pericoli nell’adempimento del loro dovere.

La tragedia di Castel d’Azzano pone l’accento sulla necessità di garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di sgombero, ma anche di affrontare le problematiche sociali che spesso si celano dietro l’occupazione abusiva di immobili, come la marginalità, la precarietà e la mancanza di accesso a servizi essenziali.

La memoria di Valerio Daprà, dunque, non si limiti a un cordoglio sentito, ma stimoli un impegno concreto per tutelare la vita e la dignità di ogni individuo, e per promuovere una società più giusta e solidale.

La sua perdita, un macigno per la comunità, si elevi a monito e a sprone per un futuro di maggiore sicurezza e attenzione verso chi si dedica al servizio pubblico.