Percorso PS: Innovazione digitale per un’assistenza più trasparente

L’innovazione tecnologica nel percorso di cura ospedaliera si sta rivelando uno strumento cruciale per migliorare l’esperienza dei pazienti e dei loro cari.

L’Ulss 8 Berica ha recentemente implementato il servizio “Percorso PS”, una piattaforma informativa digitale pensata per gli accompagnatori dei pazienti che si rivolgono ai pronto soccorso di Vicenza, Arzignano e Valdagno, e i primi dati di utilizzo, relativi al primo mese di operatività, sono estremamente incoraggianti.

Il sistema, accessibile tramite computer, tablet o smartphone, offre un accesso diretto e controllato alle informazioni relative al percorso diagnostico-terapeutico del paziente.

L’interfaccia, intuitiva e di facile utilizzo, permette di accedere all’area riservata inserendo il codice fiscale del paziente e un identificativo univoco, fornito al momento dell’accettazione e contrassegnato su un braccialetto.

Questo semplice gesto permette di aggirare le barriere comunicative tipiche degli ambienti ospedalieri, spesso fonte di ansia e frustrazione per i familiari.

“Percorso PS” non si limita a fornire informazioni; offre trasparenza.

Gli accompagnatori possono monitorare in tempo reale la progressione del percorso del paziente: dalla fase di attesa iniziale, attraverso le visite mediche e gli accertamenti diagnostici (con indicazione di quelli già eseguiti o in programma), fino al momento delle dimissioni.

Questa visibilità riduce significativamente l’incertezza e l’ansia, permettendo ai familiari di comprendere meglio l’evoluzione della situazione clinica e di gestire le proprie aspettative.

La direttrice generale dell’Ulss 8 Berica, Patrizia Simionato, sottolinea come questi risultati preliminari confermino l’importanza strategica dell’innovazione digitale nella sanità.

L’azienda crede fermamente nel potenziale di tali strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza e l’esperienza complessiva del paziente e dei suoi cari, anche consentendo a chi non può essere fisicamente presente di rimanere aggiornato.

Oltre al beneficio diretto per gli accompagnatori, il servizio “Percorso PS” sta contribuendo a un ambiente più sereno e collaborativo all’interno dei pronto soccorso.

La riduzione delle richieste di informazioni da parte dei familiari, derivante dalla disponibilità di informazioni in tempo reale, alleggerisce il carico di lavoro del personale sanitario e contribuisce a diminuire la pressione percepita in sala d’attesa.

Questo, a sua volta, favorisce un clima più disteso e facilita la gestione delle emergenze, creando un circolo virtuoso che beneficia tutti gli attori coinvolti nel percorso di cura.

L’implementazione del sistema rappresenta quindi un passo avanti significativo verso una sanità più centrata sul paziente, trasparente e partecipativa.