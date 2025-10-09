Pigmenti Blu Paleolitici: Una Scoperta Ridefinisce il Comportamento Umano

La scoperta di tracce di indigotina, un pigmento blu estratto dalla pianta *Isatis tinctoria* (comunemente nota come guado), incisa su ciottoli litici risalenti a un periodo compreso tra i 32.000 e i 34.000 anni fa, ridefinisce radicalmente la nostra comprensione del comportamento cognitivo e delle abitudini delle popolazioni umane del Paleolitico superiore.

Pubblicata su *Plos One*, la ricerca, frutto di una collaborazione internazionale tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Padova, offre uno sguardo inedito su un’abilità tecnica e culturale precedentemente inimmaginata per l’epoca.

L’identificazione di questa molecola organica colorante – un evento senza precedenti in ambito archeologico per la sua antichità – non si limita a una semplice testimonianza dell’utilizzo di un pigmento.

L’indigotina, infatti, non è direttamente presente nella pianta; la sua formazione è il risultato di una complessa reazione chimica tra i precursori vegetali e l’ossigeno atmosferico.

Questo implica un processo di lavorazione intenzionale e consapevole, richiedendo una certa conoscenza della chimica naturale e una manipolazione deliberata della materia prima.

La scoperta evidenzia una sofisticata comprensione delle proprietà della pianta, suggerendo un sistema di conoscenza tramandato e affinato nel tempo.

La ricerca, inizialmente focalizzata sull’analisi funzionale di strumenti in pietra, ha portato a un’inattesa rivelazione.

L’archeologa Laura Longo, autrice principale dello studio, sottolinea come questa scoperta vada oltre la semplice visione delle piante come risorse alimentari.

L’utilizzo dell’indigotina suggerisce un ruolo cruciale delle piante in processi più ampi e complessi, probabilmente legati alla conservazione e alla trasformazione di materiali organici deperibili.

Questi materiali potevano essere impiegati in diverse fasi della vita quotidiana, dall’abbigliamento agli oggetti rituali, testimoniando una cultura materiale molto più ricca e articolata di quanto si pensasse.

Mauro Veronese, dottorando all’Università di Padova e coautore della ricerca, spiega che le indagini microscopiche, condotte congiuntamente dai dipartimenti di Geoscienze di Padova e Ca’ Foscari, hanno permesso di individuare residui blu, spesso fibrosi, associati a granuli di amido, concentrati nelle aree degli strumenti più usurate.

Questa localizzazione suggerisce che la colorazione era una conseguenza diretta dell’utilizzo degli strumenti per lavorare la pianta.

I reperti, provenienti dalla grotta di Dzudzuana, situata sulle pendici del Caucaso in Georgia, offrono una finestra sulla vita di una comunità umana del Paleolitico superiore.

La scoperta implica che la capacità di estrarre e utilizzare pigmenti naturali non era un’innovazione recente, ma parte di un bagaglio culturale più antico e diffuso.

L’utilizzo dell’indigotina, in un contesto geografico così distante dagli attuali centri di produzione tessile, suggerisce una rete di scambi culturali e tecnologici più estesa di quanto precedentemente ipotizzato.

La ricerca apre nuove prospettive per ulteriori indagini sulle pratiche artigianali, sulle conoscenze botaniche e sulle dinamiche sociali delle prime popolazioni Homo sapiens.