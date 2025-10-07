Policlinico Abano, polo di eccellenza: arriva UniCamillus

Il Policlinico Abano, polo di eccellenza all’interno del Gruppo Ospedaliero Leonardo (Gol) e presidio sanitario regionale nel cuore del territorio padovano, si appresta a inaugurare una fase di sviluppo strategica.

A partire dall’anno accademico 2025/2026, il complesso termale diventerà sede delle prestigiose scuole di specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale dell’Università UniCamillus – Roma, un ateneo focalizzato esclusivamente sulla formazione avanzata in ambito medico e sanitario.

Questa partnership, più che una semplice collaborazione, rappresenta un’integrazione sinergica tra un’istituzione clinica di comprovata esperienza e un centro di ricerca e didattica all’avanguardia.

Il Policlinico Abano, con la sua solida tradizione di cura e la sua vocazione all’innovazione, offre un ambiente formativo unico, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e da una forte attenzione al paziente.

L’UniCamillus, d’altro canto, apporta la sua competenza nella trasmissione del sapere scientifico e nella promozione della ricerca.

L’avvio di questa iniziativa è segnato dall’assegnazione di ruoli chiave: il professor Luigi Schips guiderà la scuola di Urologia, la professoressa Barbara Costantini si occuperà della Ginecologia, e la professoressa Anna Caterina Milanetto assumerà la direzione della scuola di Chirurgia Generale.

Figure di spicco, ciascuna con un solido curriculum e una visione chiara del futuro della formazione specialistica.

Secondo il presidente di Gol, Nicola Petruzzi, l’accordo segna una pietra miliare nella storia del Policlinico.

Non si tratta solo di accogliere studenti, ma di inserirsi in una rete formativa di respiro nazionale e internazionale, un ecosistema di conoscenze che favorisce lo scambio di competenze e l’elevazione degli standard qualitativi.

La possibilità di confrontarsi con l’eccellenza accademica romana permetterà al Policlinico di ampliare la propria prospettiva e di rafforzare la propria identità come centro di riferimento per la formazione di nuove generazioni di professionisti sanitari.

Al di là della dimensione formativa, la collaborazione promette di valorizzare il capitale umano e intellettuale del Policlinico, esponendo il know-how clinico e la ricerca interna a un pubblico più ampio.

Questo, a sua volta, si tradurrà in un ulteriore impulso all’innovazione, consentendo di implementare protocolli di cura all’avanguardia e di offrire ai pazienti un’assistenza sempre più personalizzata ed efficace.

L’impegno verso la ricerca traslazionale, volto a tradurre le scoperte scientifiche in benefici tangibili per i pazienti, sarà un elemento centrale di questa nuova fase di sviluppo, confermando l’impegno del Policlinico Abano verso l’eccellenza nella cura della salute.