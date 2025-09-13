Polizia stradale, agente gravemente ferito a Grisignano di Zocco

Nella serata di ieri, un episodio drammatico ha scosso la comunità di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, dove un agente della polizia stradale è stato gravemente ferito durante un posto di blocco autostradale.

L’incidente, avvenuto in prossimità dell’area di servizio Tesina sull’autostrada A4, solleva interrogativi sulla sicurezza delle forze dell’ordine impegnate nel controllo del traffico e sull’attenzione alla guida, un tema di crescente preoccupazione a livello nazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente, intento a svolgere le attività di routine durante il posto di blocco, è stato improvvisamente colpito da un veicolo in transito.

L’impatto ha causato al poliziotto un trauma cranico, che ha richiesto un intervento immediato e un trasporto d’urgenza, in codice giallo, presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le sue condizioni sono considerate serie, sebbene stabili, e la prognosi rimane cauta in attesa di ulteriori accertamenti.

Le indagini, condotte dai colleghi della polizia stradale, sono ora focalizzate sull’accertamento completo della dinamica dell’incidente.

Si stanno verificando la velocità del veicolo che ha investito l’agente, eventuali fattori che potrebbero aver contribuito all’evento, come condizioni meteorologiche avverse o problemi di visibilità, e se il conducente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

L’attenzione è posta anche sull’analisi dei sistemi di sicurezza del veicolo coinvolto e sulla corretta segnalazione del posto di blocco.

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla vulnerabilità degli operatori della polizia stradale, spesso esposti a rischi significativi durante le attività di controllo.

Il loro lavoro, essenziale per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, li mette a diretto contatto con un flusso continuo di veicoli, rendendoli potenzialmente esposti a situazioni pericolose.

L’episodio evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti e di un costante aggiornamento delle misure di sicurezza per la protezione degli agenti, inclusa una revisione delle procedure di segnalazione dei posti di blocco e l’utilizzo di tecnologie innovative per la loro protezione.

La comunità esprime solidarietà all’agente ferito e alla sua famiglia, augurando una pronta guarigione e attendendo i risultati delle indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.