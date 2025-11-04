Ponte tra Relatività e Meccanica Quantistica: Una Scoperta Inattesa

Un’innovativa ricerca, frutto della collaborazione tra gli scienziati dell’Università di Padova e dell’Universidad de la Frontera cilena, propone un ponte concettuale tra due pilastri fondamentali della fisica moderna: la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica.
Il lavoro, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista *The European Physical Journal C*, è stato guidato da Marco Matone, del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galilei di Padova, e Nikolaos Dimakis.
La sfida principale affrontata dai fisici da oltre un secolo è la profonda incompatibilità tra le due teorie.
La relatività generale descrive la gravità come una manifestazione della curvatura dello spaziotempo, applicandosi su scale cosmiche, mentre la meccanica quantistica governa il comportamento della materia a livello atomico e subatomico, dove la natura stessa dello spaziotempo diventa incerta e granulare.
I tentativi di unificazione, come la teoria delle stringhe e la gravità quantistica a loop, hanno generato modelli complessi ma finora non hanno portato a una sintesi pienamente soddisfacente.
L’approccio del nuovo studio si concentra su un elemento apparentemente tecnico, ma cruciale: la linearità intrinseca delle equazioni di Schrödinger, cardine della meccanica quantistica, rispetto alla natura altamente non lineare delle equazioni di Einstein che definiscono la relatività generale.
Matone, in ricerche pregresse, aveva già intuito una forma di linearità nascosta nelle equazioni di Friedmann, derivate dalle equazioni di Einstein e utilizzate per modellare l’espansione dell’universo.
Questa scoperta si rivela ora un punto di convergenza inatteso.
“Abbiamo individuato una serie di corrispondenze strutturali, delle vere e proprie analogie matematiche profonde, che collegano le due teorie,” spiega Matone.
“Queste corrispondenze non sono una semplice formalizzazione della complessità, ma suggeriscono una connessione più profonda, una sorta di eco matematica risuonante tra il mondo molto grande e quello molto piccolo.
“Il quadro teorico emergente suggerisce una possibile revisione del ruolo della meccanica quantistica.
In questa nuova prospettiva, la meccanica quantistica non sarebbe una legge fondamentale indipendente, ma una manifestazione della geometria dello spaziotempo stesso.
“È come se lo spaziotempo, nella sua meccanica quantistica, si rivelasse nella sua essenza,” afferma Dimakis.
