Pordenone, indagine sulla morte di un neonato: otto sanitari indagati.

Un’indagine giudiziaria complessa e delicata si è aperta a Pordenone, scaturita dalla tragica scomparsa di un neonato, nato a Portogruaro e residente a Fiume Veneto.

Otto operatori sanitari sono attualmente indagati dalla Procura, in una vicenda che solleva interrogativi cruciali sulla gestione della gravidanza, del travaglio e del parto, e sulla possibile esistenza di mancanze o errori che potrebbero aver contribuito al decesso del piccolo.

L’iscrizione nel registro degli indagati, una fase preliminare e non presuntiva di responsabilità, offre agli indagati la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore e di nominare propri consulenti tecnici.

Questa circostanza sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita e imparziale degli eventi che hanno portato alla morte del neonato.

L’esame autoptico, affidato al medico legale Antonello Cirnelli, affiancato da specialisti di riconosciuta competenza – Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia a Ferrara, e Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell’Università di Padova – rappresenta un passaggio fondamentale per determinare le cause del decesso.

L’autopsia non è solo un accertamento tecnico irripetibile, ma un’opportunità per ricostruire la sequenza degli eventi, esaminando nel dettaglio gli organi vitali e identificando eventuali anomalie o patologie preesistenti.

L’iniziativa del padre, che ha presentato un esposto dettagliato alla Questura allegando documentazione completa sulla gravidanza, inclusi referti di visite ed ecografie sia pubbliche che private, evidenzia la profonda angoscia e la ricerca di risposte da parte della famiglia.

La segnalazione chiave è che la coppia non è stata informata di potenziali sofferenze fetali significative, un elemento cruciale che potrebbe aver influenzato le decisioni cliniche.

Anche la famiglia avrà la possibilità di nominare un proprio consulente per seguire da vicino il processo e garantire una rappresentanza adeguata.

La Procura, nel suo ruolo di garante della legalità e della verità, ha acquisito la cartella clinica completa e la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia.

L’obiettivo dei periti nominati sarà quello di valutare se gli accertamenti prenatali abbiano rivelato elementi che avrebbero potuto suggerire scelte cliniche diverse, e se, durante il travaglio e il parto, siano state effettuate omissioni o adottate condotte che potrebbero aver compromesso la salute del neonato.

L’indagine non si limita a una valutazione delle azioni immediate che hanno preceduto il decesso, ma si estende a un’analisi retrospettiva dell’intera gravidanza, al fine di identificare potenziali fattori di rischio e di verificare se siano state rispettate le linee guida e i protocolli clinici vigenti.

Si tratta di un’inchiesta che coinvolge aspetti medico-legali, etici e procedurali, che potrebbe portare a chiarimenti significativi sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta e sulla necessità di migliorare i sistemi di monitoraggio e di prevenzione in ambito ostetrico.