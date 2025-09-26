Prima donazione a cuore fermo in pediatria: un gesto di speranza.

Nel panorama italiano dei trapianti, un caso particolarmente significativo ha segnato un’importante pietra miliare: la prima donazione a cuore fermo (DCD) in ambito pediatrico.

Questa procedura, applicata a un bambino di sei anni le cui condizioni cliniche precludevano la valutazione di morte cerebrale secondo i criteri neurologici standard, rappresenta un atto di straordinaria generosità da parte dei genitori, i quali, affrontando un dolore immenso, hanno acconsentito alla donazione degli organi, offrendo una speranza concreta a piccoli pazienti in attesa di un trapianto salvavita.

La donazione a cuore fermo, una tecnica innovativa sviluppata dal prof.

Gino Gerosa, direttore di Cardiochirurgia presso l’Azienda Ospedaliera, si configura come un intervento di elevata complessità tecnica, che in ambito pediatrico richiede una competenza e una precisione ancora più elevate.

Il successo di questa operazione è il risultato di un’intensa e coordinata attività di numerosi specialisti, che hanno lavorato in sinergia per superare le sfide poste da questa procedura delicata.

Il Coordinamento Trapianti, guidato dal dott. Demetrio Pittarello, ha svolto un ruolo cruciale, orchestrando le diverse fasi del processo donazione-trapianto.

La Terapia Intensiva Pediatrica, sotto la direzione della dott.ssa Angela Amigoni, ha fornito il supporto necessario al bambino e alla sua famiglia.

La Cardiochirurgia Pediatrica, diretta dal prof.

Vladimiro Vida, ha assicurato l’esecuzione chirurgica di precisione, mentre la Chirurgia dei Trapianti di Fegato, con il prof.

Umberto Cillo, la Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas, guidata dalla prof.

ssa Lucrezia Furian, la Chirurgia Pediatrica, sotto la direzione della prof.

ssa Patrizia Dall’Igna e il Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, diretto dal dott. Fabio Zanella, hanno fornito le competenze specifiche richieste per la gestione degli organi destinati al trapianto.

Il ‘Gruppo Operatorio Tropea’, con il supporto del personale infermieristico di sala operatoria e del Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, ha contribuito in modo determinante a garantire la sicurezza e l’efficacia dell’intervento.

Il prof.

Giuseppe Dal Ben, direttore dell’Azienda Ospedale Università Padova, definisce questo successo come un traguardo significativo che apre nuove prospettive per il futuro dei trapianti pediatrici, potenziale salvavita per numerosi bambini.

Riconosce il contributo di ogni professionista coinvolto, esprimendo un sentito plauso per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Un pensiero commosso è rivolto ai genitori del bambino, il cui gesto altruistico ha trasformato un dolore profondo in un atto di speranza.

Infine, si inviano i migliori auguri ai piccoli pazienti che, grazie al trapianto, avranno l’opportunità di intraprendere un nuovo capitolo della loro esistenza, ricco di promesse e vitalità.

Questa iniziativa non solo rappresenta un progresso medico, ma anche un esempio di come la solidarietà umana possa offrire una seconda possibilità di vita.