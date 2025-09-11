Processo a Vicenza: genitori imputati per negligenza medica e decesso

Il 21 ottobre si aprirà a Vicenza un processo di straordinaria delicatezza e complessità etico-legale, che vedrà imputati i genitori di un giovane studente, accusati dalla Procura berica di aver ostacolato l’accesso alle cure mediche essenziali per una malattia oncologica, sfociata tragicamente nel decesso.

L’udienza preliminare, recentemente conclusa, ha visto il Giudice per le Indagini Preliminari valutare la gravità delle accuse e la necessità di un processo dibattimentale.

La ricostruzione offerta dall’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Paolo Fietta, si concentra sulla presunta deliberata ritardata implementazione di un percorso diagnostico-terapeutico, cruciale per la sopravvivenza del ragazzo.

Secondo la Procura, la decisione dei genitori, pur ascoltando pareri multipli – almeno cinque figure mediche sarebbero state consultate – ha comportato una compromissione significativa delle possibilità di successo della cura.

Questa scelta, a loro dire, si sarebbe sottratta alla tempestività indispensabile per affrontare una patologia di tale gravità.

La segnalazione iniziale, che ha innescato l’indagine, è pervenuta alla Procura dei Minori attraverso i Servizi sociali, evidenziando preoccupazioni riguardo alla gestione della salute del minore.

Il percorso del ragazzo, segnato da diverse visite in vari presidi ospedalieri, lo ha portato a Vicenza, dove è deceduto all’inizio dell’anno precedente.

La Procura ha nel frattempo proceduto a una scrupolosa raccolta di elementi probatori.

La difesa, affidata all’avvocato Lino Roetta, contesta fermamente l’impianto accusatorio.

Si tratta di una famiglia, sottolinea l’avvocato, che si è trovata di fronte a una situazione estremamente difficile e dolorosa, cercando di agire nel miglior interesse del figlio, alla luce di informazioni spesso contraddittorie e complesse.

La ricerca di pareri medici multipli, lungi dall’essere un atto di negligenza, rappresenta, secondo la difesa, un tentativo di comprendere a fondo la condizione del ragazzo e di valutare le diverse opzioni terapeutiche, nel rispetto della sua autonomia e delle sue preferenze, laddove possibile.

Il caso solleva interrogativi profondi e complessi, che vanno al di là della semplice ricostruzione dei fatti.

Si intersecano, infatti, questioni di responsabilità genitoriale, diritto all’autodeterminazione del minore, autonomia decisionale dei pazienti e limiti dell’intervento dello Stato nella sfera privata della famiglia.

Il processo si preannuncia pertanto un confronto serrato tra due visioni opposte, con la necessità di bilanciare l’interesse della collettività a tutelare la salute dei minori con il diritto dei genitori di agire, pur con errori o scelte discutibili, spinti dalle proprie convinzioni e dalla volontà di proteggere i propri figli.

La vicenda, a prescindere dall’esito processuale, lascia un segno indelebile nel tessuto sociale, alimentando un dibattito necessario e delicato sui confini della responsabilità e della compassione.