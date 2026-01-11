Pulizia a Venezia: i gondolieri ripuliscono il rio Santa Marta

L’impegno per la salvaguardia del fragile ecosistema veneziano si è concretizzato questa domenica, 11 gennaio, con un’intensa operazione di risanamento dei fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore.

I gondolieri, custodi silenziose e attive di queste acque, hanno collaborato con il Comune di Venezia in un intervento mirato a recuperare i sedimenti accumulati, testimonianza tangibile dell’impatto antropico sull’ambiente lagunare.

La pulizia, estesa lungo un tratto cruciale che collega il canale della Scomenzera alla confluenza con il rio dell’Arzere, ha rivelato un quadro preoccupante.

L’accumulo di rifiuti, quantificato in circa sette quintali, non è solo un problema estetico, ma rappresenta una seria minaccia alla biodiversità e alla stabilità geomorfologica del rio.

Tra i materiali estratti, una varietà eterogenea di oggetti rivela abitudini e attività che si esercitano sull’area.

Si sono recuperate bombole di gas, segno di un’attività ristorativa potenzialmente non del tutto in linea con le normative di sicurezza e ambientali, ceste in alluminio, probabilmente utilizzate in attività di lavanderia e pulizia, un numero significativo di pneumatici usati – veri e propri inquinanti persistenti – e attrezzature edili abbandonate, indicando possibili lavori non autorizzati o gestiti in modo negligente.

La presenza di un lavandino in ceramica e, soprattutto, di un palo di ormeggio di dimensioni notevoli, suggerisce una mancanza di rispetto per le regole che governano l’utilizzo delle imbarcazioni e l’ancoraggio in aree sensibili.

L’iniziativa, gestita con precisione dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico del Comune di Venezia, si avvale della collaborazione di Veritas, società specializzata nello smaltimento dei rifiuti, che garantisce un corretto trattamento dei materiali recuperati, minimizzando l’impatto ambientale successivo.

Questa operazione di pulizia non è un evento isolato, ma parte di un programma più ampio volto a proteggere il patrimonio lagunare, un sistema complesso e delicato che richiede un impegno costante e una maggiore consapevolezza da parte di tutti.

Il recupero dei rifiuti è solo un primo passo; è fondamentale implementare strategie di prevenzione più efficaci, promuovere comportamenti responsabili e rafforzare i controlli per evitare che tali situazioni si ripetano, preservando così la bellezza e la vitalità di Venezia per le future generazioni.