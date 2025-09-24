Rapine a Treviso: Arrestati quattro, tra cui fratelli

Nel tessuto sociale della provincia di Treviso, una serie di audaci e pianificate aggressioni a esercizi commerciali – supermercati e tabaccherie – ha recentemente suscitato apprensione e mobilitato le forze dell’ordine.

L’attività investigativa, condotta con determinazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, ha portato all’arresto di quattro individui, presumibilmente responsabili di quattro rapine avvenute tra la fine del dicembre scorso e l’inizio di gennaio.

Il gruppo criminale, composto da tre fratelli di età compresa tra i 29 e i 42 anni, e un quarto complice di 36 anni, ha operato con una logica di precisione e una certa propensione al rischio, sfruttando veicoli rubati come elemento chiave della loro strategia.

Queste automobili, sottratte a ignari proprietari, venivano utilizzate per compiere le rapine e poi abbandonate in aree limitrofe, presumibilmente per eludere le indagini.

In un tentativo particolarmente distruttivo, uno dei veicoli, sottratto nella zona del Rodigino, è stato deliberatamente dato alle fiamme, forse per eliminare possibili tracce di identificazione e ostacolare il lavoro degli inquirenti.

Questo gesto, oltre alla gravità del reato in sé, testimonia una certa premeditazione e una volontà di rendere più difficile l’individuazione dei responsabili.

L’efficace lavoro investigativo dei Carabinieri ha permesso di ricostruire la dinamica delle rapine e di stringere la rete attorno al gruppo criminale.

Un elemento significativo è che due dei sospettati erano già sottoposti a detenzione per altri reati, una circostanza che ha indirettamente facilitato le indagini e permesso di collegare gli eventi tra loro.

L’operazione sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e proteggere la sicurezza dei cittadini.

L’indagine, ora in corso, mira a ricostruire completamente le motivazioni alla base di queste azioni e a individuare eventuali ulteriori complici o collegamenti con altre attività illecite.

Il recupero dei veicoli rubati, il controllo del territorio e l’incremento della sicurezza negli esercizi commerciali rappresentano priorità assolute per le autorità locali, al fine di prevenire il ripetersi di episodi simili e di ripristinare un clima di tranquillità e fiducia nella comunità.