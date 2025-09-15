Renzo Rosso, 70 anni: un impero, un libro, una visione.

La celebrazione dei settant’anni di Renzo Rosso, figura emblematica dell’imprenditoria italiana e fondatore del gruppo OTB (Only The Brave), si è concretizzata in un evento memorabile a Breganze, nel cuore del territorio vicentino che lo ha visto crescere e costruire il suo impero.

Oltre a duemila invitati, una commistione di collaboratori fidati, esponenti del mondo imprenditoriale e amici storici, la serata è stata arricchita da un omaggio musicale di Jovanotti, sigillo di un’amicizia plurisecolare, affiancato dalle performance di Francesca Michielin, Red Canzian e Sangiovanni.

L’occasione ha visto anche il lancio di “Seventy”, un libro-evento pubblicato da Assouline, arricchito dalla prefazione di Vanessa Friedman, stimata critica del New York Times.

Il volume, il quinto di una serie decennale che documenta le tappe salienti della sua parabola professionale, non si limita a una cronistoria, ma si propone come un viaggio visivo e narrativo attraverso i momenti cruciali che hanno definito l’identità di Rosso e del suo gruppo.

“Seventy” trascende la biografia, offrendo uno sguardo approfondito sulla filosofia imprenditoriale di Rosso, un approccio che fonde creatività, innovazione e responsabilità sociale.

Il libro esplora le campagne pubblicitarie iconiche che hanno catapultato Diesel al successo globale, rivelando le strategie dirompenti e la visione audace che hanno contraddistinto l’ascesa del brand.

Ma non si ferma qui: celebra le creazioni distintive dei marchi che orbitano sotto l’ombrello OTB-Diesel, da Jil Sander a Maison Margiela, da Marni a ViktoreRolf, fino all’acquisizione di Amiri, testimoniando una capacità di scouting e di gestione del talento fuori dal comune.

L’opera non omette le iniziative filantropiche incarnate dall’OTB Foundation, fondata nel 2006, un impegno concreto per il sostegno a bambini, donne e comunità vulnerabili in Italia e nel mondo.

Questa dimensione sociale, spesso trascurata nelle narrazioni aziendali, emerge come un elemento intrinseco alla visione di Rosso, un imprenditore che crede nel potere del business come motore di cambiamento positivo.

Oltre al mondo della moda, “Seventy” accenna alle diverse attività imprenditoriali a cui Rosso si dedica, delineando un profilo di leader capace di diversificare gli investimenti e di cogliere le opportunità che si presentano in settori eterogenei, sempre con un occhio attento alla sostenibilità e all’innovazione.

Il libro, in definitiva, non è solo un ritratto di un imprenditore, ma un’analisi del suo approccio unico al business, un modello per le generazioni future che aspirano a conciliare successo economico e responsabilità sociale.