Rianimazione Mestre sull’orlo del collasso: infermieri in stato di agitazione

La Rianimazione generale dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, cruciale centro di riferimento provinciale per il politrauma e terapia intensiva hub, si trova sull’orlo del collasso, come denunciato con stato di agitazione da Nursing Up e Nursind.

La vertenza sarà presentata al prefetto il 15 gennaio, a testimonianza di una situazione insostenibile che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e il benessere del personale sanitario.

Il reparto, con i suoi 16 posti letto – frequentemente incrementati con un’unità emergenziale – opera in condizioni di cronica carenza di risorse umane.

L’attuale organico di 42 infermieri è ampiamente insufficiente rispetto al fabbisogno minimo stimato in 50 professionisti, un divario che si traduce in un carico di lavoro eccessivo e una progressiva erosione della qualità dell’assistenza.

La ratio del rapporto infermiere-paziente nelle terapie intensive di riferimento, universalmente riconosciuta come cardine per garantire un’assistenza sicura ed efficace, è sistematicamente violata.

Mentre le linee guida suggeriscono un rapporto ideale di 1:2, nella Rianimazione dell’Angelo, l’effettiva copertura varia, spesso degenerando in un rapporto di 1:5, con conseguenze dirette sulla capacità di monitoraggio e intervento tempestivo.

Questa situazione mette in discussione la capacità di gestire eventi critici e di rispondere alle esigenze complesse dei pazienti politraumatizzati e in condizioni di emergenza.

Le radici di questa crisi affondano nel tempo, ma si sono acuite drammaticamente a partire dal 2018, in concomitanza con l’espansione del reparto da 12 a 16 posti letto, un’aggiunta resa necessaria durante la pandemia da COVID-19, ma accompagnata da una mancata e proporzionale revisione dell’organico.

La gestione delle risorse umane, in questo scenario, si è rivelata inadeguata, alimentata da un elevato tasso di turnover del personale che, dal 2019 ad oggi, ha superato il 90%.

Questo fenomeno ha depauperato l’esperienza e la competenza del team, lasciando in servizio solo una decina di colleghi esperti, un numero insufficiente per la complessità delle attività svolte.

Il turnover elevato non è solo una questione numerica; esso implica una perdita di conoscenza tacita, di competenze specialistiche e di legami interpersonali che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro collaborativo e resiliente.

La mancanza di continuità professionale compromette la trasmissione del sapere e l’integrazione dei nuovi arrivati, aumentando il rischio di errori e di eventi avversi.

La vertenza sindacale non si limita a denunciare una mera carenza quantitativa, ma solleva questioni più ampie riguardanti la sostenibilità del sistema sanitario locale, la pianificazione strategica delle risorse umane e la necessità di investire nella formazione continua e nel benessere del personale sanitario, elementi imprescindibili per garantire la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti.

L’esigenza primaria è un piano di rafforzamento dell’organico che tenga conto della complessità delle attività svolte e che preveda misure di sostegno al personale, per contrastare il burnout e favorire la retention.