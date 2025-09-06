Riccardo Pozzobon, geologo padovano, è morto in Alaska.

Riccardo Pozzobon, figura di spicco nel panorama scientifico internazionale, si è spento tragicamente in Alaska all’età di 40 anni.

Geologo planetario di origine padovana, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità scientifica e nel mondo dell’esplorazione spaziale.

La sua carriera, seppur prematuramente interrotta, è stata costellata di risultati significativi e riconoscimenti globali, testimoniando un talento eccezionale e una passione inesauribile per la conoscenza.

Pozzobon, legato alla sua città natale, aveva intrapreso un percorso accademico brillante, culminato in un ruolo di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, istituzione che lo aveva formato e sostenuto.

La sua expertise spaziale, tuttavia, andava ben oltre i confini del nostro pianeta.

Le sue ricerche si focalizzavano sull’analisi comparativa delle superfici planetarie, un campo cruciale per comprendere l’evoluzione dei sistemi solari e la potenziale presenza di vita al di fuori della Terra.

La pubblicazione l’anno scorso sulla prestigiosa rivista Nature, coronata da risultati innovativi sull’interpretazione di dati geologici provenienti da corpi celesti lontani, ha proiettato la sua figura sui vertici della ricerca planetaria.

Ma Riccardo Pozzobon non era solo un ricercatore di fama.

Il suo contributo alla NASA e all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è stato altrettanto significativo.

In qualità di istruttore, ha affiancato astronauti, tra cui l’astronave Luca Parmitano, preparandoli ad affrontare le sfide complesse delle missioni spaziali.

La sua capacità di comunicare concetti scientifici complessi in modo chiaro e accessibile, unita alla sua profonda conoscenza dei processi geologici, lo rendeva una figura indispensabile nella formazione dei futuri esploratori dello spazio.

La missione in Alaska, iniziata il 26 agosto con due colleghi, rientrava nel programma di finanziamento del National Geographic Grant Program e mirava a studiare il ghiacciaio Mendenhall, un sistema in rapido cambiamento climatico che offre una finestra unica sull’impatto del riscaldamento globale.

La sua ricerca in loco, purtroppo, è giunta a una conclusione inaspettata, privando la scienza di un intelletto vivace e di una dedizione encomiabile.

La sua eredità, tuttavia, continuerà a ispirare le future generazioni di scienziati e astronauti, alimentando la curiosità e la sete di scoperta che lo hanno sempre contraddistinto.