Ripresa al di:audacia:riprenda,discuola, pensione.dare,scandicmil,didi.diri.

Rientra in scena “Un Futuro a Scuola”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 volta a sostenere il diritto allo studio e a rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie in difficoltà.

Più che una semplice donazione di prodotti, si tratta di un vero e proprio ponte solidale tra la generosità dei clienti e la realtà del bisogno presente sul territorio.

L’edizione passata ha visto una risposta straordinaria: 170.000 confezioni di materiale scolastico donate, a cui si aggiungono le 400 destinato alla comunità di Sant’Egidio grazie al servizio di spesa online EasyCoop, estendibile quest’anno fino al 28 settembre.

“Un Futuro a Scuola” si declina in 220 punti vendita e si avvale della collaborazione di circa 250 enti e associazioni locali, un tessuto connettivo fondamentale per raggiungere chi necessita di un aiuto.

Il cuore dell’iniziativa si materializza il 13 settembre, quando volontari di queste realtà aderenti accompagneranno i clienti nella scelta del materiale scolastico.

Le shopper compostabili, destinate a contenere quaderni, penne, matite colorate, temperamatite, risme di carta e altri strumenti didattici essenziali, diventeranno simboli tangibili di un gesto di partecipazione.

Successivamente, i volontari provvederanno allo stoccaggio della merce, garantendo una distribuzione capillare e mirata alle famiglie, con un’attenzione particolare alle aree più vulnerabili.

Coop Alleanza 3.0 rinnova il proprio impegno verso i soci, offrendo un immediato sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un vantaggio significativo in un periodo di spesa impegnativo per le famiglie.

Inoltre, per incentivare l’acquisto di prodotti per la scuola, è attiva una promozione speciale: spendendo 30 euro nel reparto cartoleria entro il 28 settembre, si riceve un buono sconto di 10 euro, utilizzabile entro l’8 ottobre con una spesa minima di 30 euro.

“Un Futuro a Scuola” non è solo un’iniziativa promozionale; è un investimento nel futuro dei giovani, un atto di responsabilità sociale che rafforza il legame tra Coop Alleanza 3.0 e la comunità, promuovendo un modello di consumo etico e sostenibile.

È un’occasione per ciascuno di noi di contribuire a costruire un sistema educativo più equo e inclusivo, dove il diritto allo studio sia garantito a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.