Ritorno dei virus respiratori: ripresa Covid e rhinovirus in regione.

La recente evoluzione del panorama sanitario regionale rivela una tendenza alla ripresa dell’attività virologica, caratterizzata da una congiuntura complessa di fattori e virus respiratori.

L’incremento, seppur contenuto, delle positività a Covid-19, riscontrato nelle ultime 3-4 settimane, si inserisce in un contesto più ampio di risalita di agenti patogeni non influenzali, con il rhinovirus che assume un ruolo particolarmente rilevante nell’aumento delle sindromi respiratorie circolanti.

L’analisi del Servizio Epidemiologico Regionale di Azienda Zero, in concomitanza con l’avvio della campagna di prevenzione antinfluenzale e anti-Covid, suggerisce una fase di transizione verso l’attività invernale.

L’aumento delle segnalazioni di sindromi simil-influenzali (ILI) è un indicatore chiave di questa transizione.

Pur non evidenziando anomalie negli accessi al Pronto Soccorso rispetto alle attese storiche, la crescita di questo dato, che culmina a 6,1 casi ogni 1.000 abitanti nella settimana 40 (dato provvisorio), segnala una netta ripresa della circolazione dei virus respiratori.

Questa ripresa, sebbene il Covid-19 sia presente, non lo vede come agente predominante.

Il tasso di incidenza del Sars-CoV-2, misurato come nuovi episodi ogni 100.000 abitanti, mostra una graduale ripresa, senza picchi significativi.

Il dato di 7,8 casi ogni 100.000 abitanti riflette una circolazione ancora modesta rispetto a quella osservata per altri virus, in particolare il rhinovirus, che incide significativamente sull’aumento delle ILI.

L’analisi dei ricoveri ospedalieri, tramite la media mobile a 7 giorni, indica un lieve aumento nelle ultime settimane, ma sempre su livelli ben al di sotto delle soglie critiche.

Questo dato, in combinazione con l’incremento delle identificazioni di Sars-CoV-2 nei campioni analizzati, suggerisce una progressiva, seppur controllata, risalita della circolazione virale.

È importante sottolineare come l’attuale scenario epidemiologico rappresenti un mosaico complesso, in cui la co-circolazione di diversi virus respiratori, come il rhinovirus e il Sars-CoV-2, contribuisca ad aumentare la pressione sul sistema sanitario.

La capacità di distinguere tra le diverse eziologie delle sindromi respiratorie diventa quindi cruciale per una gestione appropriata dei pazienti e per l’ottimizzazione delle risorse.

La campagna vaccinale, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale nel mitigare la gravità delle infezioni e nel proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il monitoraggio continuo dei dati epidemiologici e l’adeguamento delle strategie di prevenzione e cura rimangono pertanto essenziali per affrontare le sfide poste dalla stagione autunno-invernale.