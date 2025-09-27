Salvataggio in Dolomiti: due giovani illesi grazie all’eliambulanza

Nel cuore delle Dolomiti, un dramma a filo di cielo si è risolto grazie all’intervento tempestivo del Soccorso Alpino e dell’eliambulanza.

Due giovani, entrambi ventiduenni e residenti a Riese Pio X (Treviso), si sono ritrovati in una situazione di estremo pericolo a 2.400 metri di altitudine, nella zona di Auronzo di Cadore (Belluno), a seguito di un improvviso e inatteso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

La loro escursione, apparentemente innocua, si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza quando una violenta nevicata, al di fuori delle previsioni, li ha sorpresi lungo il sentiero n.

280, in direzione del Bivacco Fanton.

L’assenza di un’adeguata preparazione per affrontare un contesto alpino così avverso si è rivelata fatale: i due giovani non erano equipaggiati con l’abbigliamento e le dotazioni necessarie per resistere al freddo intenso e alla neve.

La situazione, rapidamente, è precipitata, con i due escursionisti che si sono ritrovati bagnati, profondamente infreddoliti e in preda all’angoscia.

La richiesta di soccorso, prontamente lanciata, ha attivato un complesso meccanismo di intervento, mettendo in moto le risorse specializzate del Soccorso Alpino.

La sfida, però, non era semplice: le condizioni meteo proibitive rendevano l’accesso terrestre impraticabile e la visibilità quasi nulla.

L’eliambulanza, immediatamente allertata, si è trovata a fronteggiare un ambiente ostile, con nubi dense che ne impedivano l’avvicinamento.

Fortunatamente, una breve e inaspettata cesura nel manto nuvoloso ha offerto una finestra temporale cruciale.

Un soccorritore, con abilità e competenza, è riuscito a raggiungere i due giovani, imbrigliandoli in attesa dell’intervento aereo.

La delicata operazione di recupero, eseguita con precisione e rapidità, ha portato i due escursionisti in salvo, evitando potenziali conseguenze ben più gravi.

Questo episodio drammatico solleva importanti riflessioni sulla necessità di una preparazione accurata e di una consapevolezza dei rischi quando si affrontano le montagne.

L’esperienza dei due giovani trevigiani, pur avendo un lieto fine, rappresenta un monito per tutti gli appassionati di montagna: informarsi sulle previsioni meteo, adeguare l’equipaggiamento alle condizioni ambientali e non sottovalutare mai la potenza della natura, anche in luoghi apparentemente accessibili.

La montagna, pur offrendo scenari di rara bellezza, richiede rispetto e prudenza, qualità imprescindibili per godere della sua maestosità in sicurezza.