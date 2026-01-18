San Giovanni Lupatoto: Passeggiata silenziosa per Diego

Un’onda di speranza e profondo sostegno si propagherà domani sera a San Giovanni Lupatoto, nel cuore del Veronese, con l’organizzazione di una suggestiva passeggiata silenziosa dedicata a Diego Baroni, il giovane di 14 anni il cui improvviso allontanamento da casa lunedì scorso ha acceso un faro di preoccupazione nell’intera comunità.

L’iniziativa, nata dall’impulso spontaneo e sentito del tessuto sociale locale, si configura come un atto di resilienza collettiva, un abbraccio silenzioso rivolto al ragazzo e alla sua famiglia.

Il ritrovo è fissato per le ore 20:00, nel luogo simbolo del campetto da calcio Battistoni, un punto di riferimento per la gioventù del paese, da cui il corteo si muoverà verso la parrocchia di Pozzo, meta di un percorso intriso di fede e speranza.

L’auspicio, espresso con commossa intensità dal sindaco Attilio Gastaldello, non è solo un desiderio di ritorno imminente, un’attesa che si protrae oltre il fatidico lunedì, ma anche la volontà di trasformare questo momento in un’occasione di profonda gratitudine, una celebrazione anticipata del miracolo che si spera avverrà.

Tuttavia, la passeggiata silenziosa trascende la mera attesa.

Essa rappresenta un impegno concreto a mantenere viva l’attenzione sulla vicenda, a non abbassare la guardia e a garantire che la speranza non si affievolisca.

È un segnale tangibile di solidarietà nei confronti della famiglia Baroni, una famiglia lacerata dall’angoscia e dal dubbio, testimoniando come il dolore personale si trasformi in un’esperienza condivisa, un fardello distribuito tra i membri di una comunità coesa.

Più che una semplice preghiera rivolta all’alto, l’incontro mira a riaffermare valori fondamentali come la speranza, la perseveranza e il legame indissolubile che unisce un paese ai propri figli.

È un atto di fede nell’umanità, un invito a non arrendersi di fronte alle incertezze e a custodire la speranza come una fiamma da proteggere, affinché possa illuminare il cammino verso il ritorno di Diego.

La comunità si stringe, in silenzio, in un abbraccio collettivo, inviando un messaggio potente di amore, speranza e incrollabile sostegno.