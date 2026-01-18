San Giovanni Lupatoto si stringe a Diego: veglia di speranza.

Un’onda di silenzio e speranza si propagherà domani sera da San Giovanni Lupatoto, nel cuore del Veronese, in un abbraccio collettivo dedicato a Diego Baroni, il giovane quattordicenne la cui assenza ha generato sgomento e apprensione nella comunità.

L’iniziativa, concepita dalla stessa cittadinanza, si configura come un atto di profonda vicinanza alla famiglia Baroni, ancora in attesa di un ritorno che tutti auspicano imminente.

Il corteo, un fiume umano che scorre in un muto richiamo alla speranza, si radunerà alle ore 20:00 nei pressi del campo da calcio Battistoni.

Da lì, il cammino silenzioso si snoderà attraverso le vie del paese, conducendo i partecipanti fino alla parrocchia di Pozzo, fulcro di un momento di raccoglimento spirituale e preghiera.

Il sindaco Attilio Gastaldello ha espresso un desiderio commovente: che Diego possa presto ritornare tra le braccia affettuose della sua famiglia, permettendo a questa iniziativa di trasformarsi in una celebrazione di ritrovamento.

Tuttavia, riconosce la delicatezza della situazione e l’incertezza che la avvolge.

In caso contrario, la veglia di preghiera non sarà solo un atto di devozione rivolto al divino, ma anche un costante monito per la collettività, un imperativo morale per mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa del giovane e per offrire un sostegno tangibile alla famiglia Baroni, sofferente e in attesa di notizie.

L’evento trascende la semplice manifestazione di solidarietà; rappresenta un’espressione di identità comunitaria, un tessuto sociale che si stringe attorno a chi è nel bisogno.

Il silenzio, in questo contesto, assume un significato profondo: è il linguaggio dell’empatia, la condivisione silenziosa della sofferenza, la promessa di non dimenticare, la speranza che si manifesta in un unico, potente, respiro collettivo.

L’iniziativa si propone quindi di incarnare un esempio concreto di come una comunità, nel suo insieme, possa mobilitarsi per supportare una famiglia nel momento più delicato, infondendo speranza e offrendo una luce, anche tenue, nel buio dell’incertezza.