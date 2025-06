Sanità Veneto: Eccellenza Confermata dal Progetto Bersaglio 2024

Il Veneto si conferma un punto di riferimento per l’eccellenza nella sanità regionale, come testimoniato dai risultati del Progetto Bersaglio 2024, elaborati dal laboratorio MeS dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il benchmark regionale, che valuta una pluralità di parametri vitali per la salute pubblica, rivela un sistema sanitario veneto capace di navigare con successo le sfide poste da una popolazione in evoluzione e da un contesto socio-economico complesso.L’analisi, che estende la sua valutazione dall’epidemiologia regionale e l’efficacia delle politiche sanitarie all’impatto economico, all’esperienza vissuta da pazienti e operatori, fino all’organizzazione dei servizi di emergenza e alla gestione clinica, posiziona il Veneto in una fascia alta di performance, spesso in tandem con la Toscana, a dimostrazione di un modello di sanità territoriale di successo.L’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha sottolineato come il Veneto non si limiti a raggiungere traguardi di eccellenza, ma investa costantemente in processi di miglioramento continuo. La capacità di identificare aree di potenziale ottimizzazione, anche laddove i risultati sono già positivi, rivela un approccio proattivo e orientato alla performance. Questo impegno si traduce in un sistema sanitario in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze di una popolazione sempre più esigente.Il rapporto Bersaglio 2024 dipinge un panorama complessivo incoraggiante, con la stragrande maggioranza degli indicatori valutati che si collocano nelle zone di performance “buona” e “molto buona”. Particolarmente degni di nota sono i risultati ottenuti nelle aree cruciali degli screening oncologici, che garantiscono una diagnosi precoce e aumentano significativamente le probabilità di guarigione; nell’assistenza domiciliare e residenziale, che favorisce l’invecchiamento attivo e riduce i ricoveri inappropriati; nell’efficacia dell’assistenza territoriale, che ottimizza l’utilizzo delle risorse e garantisce cure appropriate vicino al luogo di residenza; e, infine, nella gestione della domanda di servizi sanitari, elemento chiave per un accesso equo e tempestivo alle cure.Questi risultati non sono frutto del caso, ma il risultato di un impegno strutturale volto a integrare l’innovazione tecnologica con un modello di governance partecipativo, che coinvolge attivamente la comunità scientifica, gli operatori sanitari e i cittadini. L’obiettivo finale è la creazione di un sistema sanitario resiliente, capace di rispondere efficacemente alle sfide future e di garantire un elevato standard di salute e benessere per tutti i cittadini veneti. L’analisi del Progetto Bersaglio 2024 conferma la validità di questa strategia e invita a proseguire con rinnovato impegno nel percorso di miglioramento continuo.