Schio, allarme per la scomparsa di Simone Dal Bon: ricerche in montagna

La comunità di Schio, in provincia di Vicenza, è in stato di allarme per la scomparsa di Simone Dal Bon, un uomo di 43 anni le cui tracce si sono perdute il 29 dicembre.

L’iniziale ricerca, incentrata in ambiente urbano, si è ora estesa al territorio montano, un’evoluzione cruciale determinata dal rinvenimento del suo veicolo a Pian delle Fugazze, un valico alpino di confine tra Trentino e Veneto, segnando un passaggio da una scomparsa potenziale in ambito cittadino ad un possibile incidente in ambiente di montagna.

La situazione presenta elementi di particolare preoccupazione, amplificati dalla natura stessa del territorio alpino, un ambiente in cui anche escursionisti esperti possono incorrere in difficoltà.

Le condizioni meteorologiche, spesso imprevedibili, aggravano ulteriormente la delicatezza dell’operazione di ricerca, che coinvolge un coordinamento complesso tra diverse realtà specializzate.

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, in collaborazione con le squadre di Schio, sta conducendo le operazioni con meticolosa attenzione.

La descrizione fornita da Dal Bon, ripresa dalle autorità e diffusa con l’ausilio dei Carabinieri, offre indizi preziosi per la sua localizzazione: scarponi dai colori vivaci (giallo, nero e rosso), abbigliamento tecnico da escursionista (pantaloni e guscio neri, piumino giallo) e uno zaino nero.

La possibilità che l’uomo avesse con sé ciaspole suggerisce un’intenzione di affrontare anche terreni innevati e impervi, incrementando l’area di intervento.

La ricerca è strutturata su molteplici livelli, integrando un’attenta scansione del terreno da parte di squadre di soccorritori a piedi, un’efficace ricognizione aerea tramite elicottero per coprire ampie aree in tempi rapidi e l’impiego di unità cinofile, fondamentali per rintracciare tracce e odori in un ambiente selvaggio e spesso privo di riferimenti visivi.

La combinazione di queste tecniche mira a massimizzare le possibilità di successo, tenendo conto della difficoltà di operare in un territorio alpino caratterizzato da altimetrie significative, pendenze elevate e una fitta vegetazione.

La comunità è chiamata a collaborare attivamente, segnalando qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, che possa contribuire alla ricerca di Simone Dal Bon. L’appello a chiunque possa averlo visto o abbia notizia di lui sottolinea l’importanza della partecipazione civica in un’emergenza che tocca profondamente il tessuto sociale locale.

La speranza è che, grazie all’impegno congiunto delle autorità e della popolazione, Simone venga ritrovato al più presto e riabbracciato dai suoi cari.