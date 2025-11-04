Selecting Italy: Investimenti e Innovazione per il Futuro del Paese

Rivoluzionare il panorama economico italiano: Selecting Italy come catalizzatore di investimenti e innovazioneLa terza edizione di “Selecting Italy”, promossa con lungimiranza dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si configura come un’iniziativa strategica per il futuro economico del Paese.

L’evento, ospitato nel cuore pulsante di Trieste, presso il Generali Convention Center, non è semplicemente un convegno, ma una piattaforma dinamica per il dialogo e l’azione tra le regioni italiane e la comunità imprenditoriale globale.

Il fulcro del dibattito si concentra su tre pilastri fondamentali: l’attrazione di investimenti esteri diretti, la promozione di una crescita economica robusta e sostenibile, e l’accelerazione del processo di innovazione, inteso non solo in termini tecnologici, ma anche organizzativi e di modelli di business.

In un contesto globale caratterizzato da crescenti incertezze geopolitiche e trasformazioni digitali rapide, la capacità dell’Italia di attrarre capitali esteri, creare valore aggiunto e stimolare la ricerca e sviluppo diventa cruciale per mantenere la competitività e affrontare le sfide del futuro.

La ricchezza del programma è testimoniata dalla presenza di personalità di spicco del panorama politico ed economico italiano.

Gli interventi dei ministri Antonio Tajani (Affari Esteri), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) illumineranno le strategie governative per sostenere la crescita e attrarre investimenti.

Il contributo dei presidenti regionali Massimiliano Fedriga, Marco Bucci, Marco Marsilio e Luca Zaia, provenienti da realtà regionali diverse e dinamiche, offrirà una prospettiva a 360 gradi sulle iniziative locali volte a creare un ambiente favorevole agli investitori e all’innovazione.

“Selecting Italy” aspira a superare il ruolo di un tradizionale forum, ambendo a diventare un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni concrete.

L’obiettivo è facilitare lo scambio di esperienze virtuose, identificare “best practices” replicabili su scala nazionale e costruire nuove opportunità di collaborazione tra pubblico e privato.

Si intende, inoltre, promuovere un approccio proattivo verso gli investitori esteri, mettendo in risalto non solo i punti di forza del sistema economico italiano, ma anche le opportunità di crescita in settori strategici come il manifatturiero avanzato, le energie rinnovabili, il turismo sostenibile e le tecnologie digitali.

L’evento mira a rafforzare la narrazione positiva sull’Italia come destinazione attrattiva per gli investimenti, enfatizzando il capitale umano qualificato, la qualità della vita e il patrimonio culturale unico che il Paese offre.

“Selecting Italy” si propone, in definitiva, come un motore di cambiamento, capace di innescare un circolo virtuoso di crescita economica, creazione di posti di lavoro e progresso sociale.