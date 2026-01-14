Sequestro preventivo a San Donà: evasione fiscale da 600.000 euro

Un’articolata operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha portato al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 190.000 euro, gravando sui conti correnti di una donna residente a San Donà di Piave.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia, costituisce l’apice di un’indagine complessa, avviata a seguito di scrupolosi accertamenti condotti dai finanzieri di Conegliano.
L’indagine ha rivelato un sofisticato sistema di elusione fiscale orchestrato da un imprenditore, formalmente dichiarato nullatenente, che si sottraeva alle proprie obbligazioni tributarie, accumulando un debito verso l’Erario stimato in oltre 600.000 euro.
L’uomo, attraverso una rete di società operanti principalmente nel settore dell’efficientamento energetico, con sedi a Conegliano e nei comuni circostanti, ha manipolato il proprio patrimonio, occultandolo ai fini fiscali.
Il meccanismo fraudolento si basava sulla fittizia creazione di rapporti di lavoro subordinato a favore della moglie, consentendo il trasferimento sistematico di ingenti somme di denaro sotto il pretesto di retribuzioni.
Questa operazione, abilmente progettata, mirava a sottrarre i fondi destinati al pagamento delle imposte, eludendo così le procedure di riscossione attivate dall’Agenzia delle Entrate.
La sofisticazione del sistema evidenzia una volontà deliberata di aggirare le normative tributarie, sfruttando la complessità delle strutture societarie per mascherare la vera proprietà e i flussi finanziari.
L’elusione fiscale, configurabile come sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, comporta una pena detentiva, potenzialmente fino a quattro anni.
L’azione della Guardia di Finanza, in questo contesto, si configura come un pilastro nella tutela della legalità tributaria e nella garanzia di equità del sistema fiscale.
Il sequestro preventivo, una misura cautelare volta a preservare il patrimonio di provenienza illecita e a garantire il futuro recupero delle imposte evase, dimostra l’impegno delle autorità nell’assicurare che coloro che contribuiscono al finanziamento dello Stato onorino i propri obblighi.
Il recupero delle somme evase rappresenta un contributo significativo per il bilancio pubblico, sostenendo servizi essenziali e promuovendo lo sviluppo economico sostenibile.
L’operazione sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio dei flussi finanziari e della rigorosa applicazione delle normative tributarie per contrastare efficacemente l’evasione e la frode fiscale.