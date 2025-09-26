Sindaci per la Pace: Udine e Betlemme per un Futuro di Solidarietà

Il recente incontro “Sindaci per la Pace”, tenutosi a Vicenza e animato dalla presenza di oltre 150 amministratori locali italiani, ha rappresentato un momento significativo per il rilancio del ruolo delle comunità locali come attori chiave di una diplomazia partecipativa e dal basso.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, figura di spicco nell’evento, ha testimoniato un impegno condiviso con altre città e, in particolare, con il sindaco di Betlemme, Maher Nicolas Canahuati, in un percorso di dialogo e cooperazione a favore della pace.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani e collocata nel contesto simbolico del Parco della Pace, ha mirato a superare un clima di silenzio istituzionale spesso percepito come connivente con le dinamiche belliche globali.

Il sindaco De Toni ha sottolineato come l’impegno concreto delle città possa tradursi in azioni umanitarie di impatto, citando l’iniziativa volta a fornire 33 ventilatori neonatali per Gaza.

La conferma, giunta dall’operatore Unicef Loris De Filippi, dell’effettivo ingresso di parte di questi dispositivi in territorio palestinese, ha rafforzato la convinzione che la mobilitazione locale possa incidere, seppur in modo limitato, sulla drammatica situazione umanitaria in Medio Oriente.

L’eco delle parole del sindaco di Betlemme, Canahuati, ha aggiunto profondità al significato dell’incontro.

La bandiera palestinese, ha affermato, trascende ormai i confini geografici della Palestina, divenendo simbolo di un’umanità ferita e di una speranza che sembra affievolirsi.

Questa immagine potente ha accentuato la necessità di una condanna univoca di ogni forma di violenza e terrorismo, ribadendo l’aspirazione palestinese a una vita pacifica, accompagnata dalla denuncia delle stesse azioni che la minacciano.

L’evento a Vicenza non è stato solo un’occasione di confronto, ma un atto di responsabilità civica.

Ha risvegliato la consapevolezza che il silenzio, in un mondo lacerato da conflitti, non è più un’opzione accettabile.

Il percorso intrapreso dai sindaci rappresenta un tentativo di costruire ponti, di promuovere il dialogo e di affermare il primato del diritto internazionale come strumento per la risoluzione delle controversie.

La partecipazione di Udine, e di altre città italiane, testimonia un desiderio diffuso di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro di pace, basato sulla giustizia e sulla solidarietà.

L’azione dei sindaci si configura come un contributo modesto ma significativo alla complessa architettura della diplomazia internazionale, un tentativo di tradurre i valori di comunità in azioni concrete per un mondo più giusto e pacifico.