Soccorsi in montagna: due emergenze mettono alla prova i soccorritori

La montagna bellunese, custode di paesaggi di straordinaria bellezza e di sfide tecniche imponevoli, ha nuovamente messo alla prova la prontezza e l’efficienza dei soccorsi alpini in una giornata segnata da due distinti eventi critici.

La prima emergenza, verificatasi in Val di Gares, frazione di Canale d’Agordo, ha visto coinvolto un alpinista trentaseienne di nazionalità austriaca.

L’uomo, impegnato con un compagno in operazioni preparatorie alla scalata della suggestiva cascata Tre per Tre, ha perso l’equilibrio, precipitando per una ventina di metri lungo un tratto di roccia percorso da un sottile strato di ghiaccio.

La caduta, sebbene di breve durata, ha comportato un impatto significativo, sollevando immediate preoccupazioni circa l’entità delle lesioni.

Fortunatamente, la presenza sul posto di due volontari del Soccorso alpino di Belluno, in un caso di coincidenza fortuita, ha permesso un intervento immediato per la stabilizzazione iniziale del ferito.

La complessa operazione di recupero è stata poi completata con l’impiego del velivolo Falco 2, che ha calato a terra un tecnico di elisoccorso e un’équipe medica.

Le valutazioni preliminari hanno fatto rilevare sospetti traumi al bacino, unitamente a contusioni diffuse.

Dopo la stabilizzazione, l’alpinista è stato imbarellato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso, al fine di garantirgli le cure specialistiche necessarie.

Poco dopo, attorno alle ore 12:30, un secondo episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Questa volta, il protagonista era uno scialpinista trentaduenne, residente a Belluno, che durante l’ascesa lungo il Filon del Cornor, in Alpago, ha riportato un trauma all’arto inferiore.

La difficoltà dell’area, caratterizzata da un terreno ripido e spesso instabile, ha reso necessario l’utilizzo di tecniche di elisoccorso avanzate.

Il team medico e il tecnico di elisoccorso sono stati calati a terra tramite verricello, in una manovra delicata eseguita in hovering, data l’assenza di una piattaforma di atterraggio adeguata.

Dopo aver immobilizzato l’arto lesionato con apposite bende e dispositivi di trazione, lo scialpinista è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato presso l’ospedale di Belluno, dove ha ricevuto ulteriori accertamenti e cure.

Questi due eventi, sebbene distinti, mettono in luce la vulnerabilità dell’uomo di fronte alla potenza e all’imprevedibilità della natura montuosa, nonché l’importanza cruciale della preparazione, dell’equipaggiamento adeguato e della prontezza dei soccorsi alpini, spesso operanti in condizioni ambientali estreme e con risorse limitate.

La montagna, spettacolo di bellezza e sfida, richiede rispetto e consapevolezza dei rischi, ricordando che ogni escursione, anche la più apparentemente semplice, comporta una quota di pericolo da valutare attentamente.