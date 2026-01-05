Tragedia a Borgoricco: Morto autotrasportatore in stabilimento.

Un tragico incidente ha scosso la comunità industriale di Borgoricco (Padova) nel pomeriggio di oggi, quando un autotrasportatore di 65 anni ha perso la vita all’interno di uno stabilimento della Rizzato Calzature.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, suggerisce che l’uomo è rimasto coinvolto in un macchinario destinato alla compattazione degli scarti di lavorazione, materiali di imballaggio e cartoni.

La forza e la velocità del meccanismo, presumibilmente in funzione al momento dell’incidente, hanno provocato il decesso sul posto.

L’evento solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla corretta manutenzione delle attrezzature industriali e sulla formazione del personale addetto alla gestione di processi potenzialmente pericolosi.

Sebbene le cause precise dell’accaduto siano al momento oggetto di approfondita indagine, la tragedia evidenzia la necessità di una costante revisione dei protocolli di sicurezza e dell’applicazione rigorosa delle normative in materia.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario incriminato, che è stato sottoposto a sequestro preventivo su disposizione del pubblico ministero, il quale ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.

L’attenzione del magistrato è ora focalizzata sulla verifica della conformità del macchinario agli standard di sicurezza, sull’analisi delle procedure operative e sulla valutazione del ruolo del personale coinvolto.

Il corpo dell’autotrasportatore è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale, dove sarà sottoposto ad autopsia per accertare con precisione le cause del decesso e per fornire elementi utili alle indagini.

L’evento ha generato profonda commozione tra i colleghi e i familiari della vittima, e ha riacceso il dibattito sulla responsabilità collettiva nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si attende ora che le indagini chiariscano ogni aspetto della vicenda e che vengano adottate misure concrete per evitare che simili tragedie si ripetano.

L’episodio riemerge in un contesto economico e sociale in cui la pressione sulla produttività spesso convive con un rischio accentuato per la salute e l’incolumità dei lavoratori.