Tragedia a Borso del Grappa: neonata muore dopo parto a domicilio

La comunità di Borso del Grappa è profondamente scossa da un evento tragico: il decesso di una neonata, avvenuto poche ore dopo una nascita avvenuta a domicilio.

La piccola, nata intorno alle prime ore del mattino, ha perso la vita presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata trasportata d’urgenza a seguito di un acuto episodio di sofferenza respiratoria.

La scelta di un parto domiciliare, compiuta in linea con le precedenti esperienze genitoriali della coppia, solleva interrogativi complessi e riapre il dibattito sulla sicurezza e l’appropriatezza di tale pratica.

La nascita, pur avvenuta in un contesto familiare, è stata segnata da un rapido deterioramento delle condizioni della neonata, manifestate con chiari sintomi di asfissia e complicazioni correlate.

L’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, prontamente attivati, ha previsto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso verso l’ospedale di Treviso, in un tentativo disperato di stabilizzare le condizioni della piccola.

Purtroppo, l’arrivo in struttura è avvenuto in condizioni critiche, con la neonata già in arresto cardiaco, conseguenza diretta della compromissione respiratoria.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è deceduta dopo circa due ore, interrompendo prematuramente la sua esistenza.

Un elemento cruciale che ora al centro dell’attenzione è la natura dell’assistenza al parto.

Le prime indagini suggeriscono che la nascita non sia stata supervisionata da personale medico o ostetrico formalmente collegato all’Ulss 2 Marca Trevigiana, l’ente sanitario di riferimento per il territorio.

Questo solleva questioni relative alla qualificazione degli assistenti presenti, alla preparazione per l’emergenza e alla conformità con le linee guida e i protocolli di sicurezza vigenti.

L’episodio riapre una riflessione sulla responsabilità individuale nella scelta di percorsi nascita alternativi, sull’importanza di una valutazione medica preventiva accurata e sulla necessità di garantire, in ogni circostanza, la presenza di personale sanitario qualificato in grado di intervenire prontamente in caso di complicazioni.

L’evento, oltre al dolore immenso per i genitori e la comunità, genera interrogativi significativi in merito alla regolamentazione dei parti domiciliari e alla tutela della salute materno-infantile.

L’Ulss 2 Marca Trevigiana ha annunciato l’apertura di un’indagine per ricostruire l’esatto decorso degli eventi e accertare eventuali responsabilità.