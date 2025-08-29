Tragedia a Campagnola: operaio moldavo muore schiacciato

Martedì pomeriggio, la comunità di Campagnola di Zevio (Verona) è stata scossa da un evento tragico che ha spezzato una giovane esistenza e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sul lavoro.

Vladimir Valah, un uomo di 53 anni con radici nella Moldavia e una vita ormai profondamente intrecciata con il tessuto veronese, ha perso la vita a seguito di un incidente presso la Ici Caldaie, azienda leader nella produzione di scambiatori di calore.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione grazie all’intervento degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, ha visto l’operaio vittima di una schiacciamento causato da un cilindro in acciaio, una struttura imponente di circa 8 quintali.

La forza esercitata dal peso del macchinario ha provocato traumi gravissimi, incompatibili con la possibilità di sopravvivenza nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Borgo Trento.

Il decesso, sopraggiunto dopo ventiquattro ore di agonia, ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità locale.

Vladimir Valah, residente a Buttapietra, era un lavoratore esperto, integrato nella realtà produttiva veronese da anni.

La sua storia personale, segnata da una perdita giovanile – un figlio prematuramente scomparso – si intreccia ora con una nuova, devastante ferita.

Lascia la moglie e un figlio, entrambi destinati a confrontarsi con un dolore profondo e con l’eredità di una vita troncata troppo presto.

Questo incidente, al di là della singola vicenda umana, solleva interrogativi urgenti e imprescindibili sulle condizioni di sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro, in particolare in settori caratterizzati da processi industriali complessi e dall’utilizzo di macchinari pesanti.

La tragedia non può essere relegata a una mera fatalità: è imperativo analizzare a fondo le procedure, la manutenzione degli impianti, la formazione del personale e l’efficacia dei sistemi di prevenzione degli incidenti.

L’attenzione alla sicurezza non deve essere un adempimento burocratico, ma un valore imprescindibile, un impegno costante da parte di datori di lavoro e istituzioni.

Le indagini in corso mireranno a chiarire ogni aspetto della dinamica, identificando eventuali responsabilità e contribuendo a prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La morte di Vladimir Valah rappresenta un monito doloroso, un appello alla responsabilità collettiva per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per tutti.

La sua memoria merita che le sue condizioni di morte servano da catalizzatore per un cambio di passo culturale e operativo nella gestione della sicurezza industriale.