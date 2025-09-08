Tragedia a Lusiana: Arrestato per omicidio stradale

La comunità di Lusiana di Conco è scossa da una tragedia che ha spezzato la vita di Stefano Angonese, 62 anni, scomparso nella serata di ieri in circostanze drammatiche.

L’inchiesta, immediatamente avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’arresto domiciliare di un giovane di 23 anni, residente a Cartigliano, in provincia di Vicenza, a cui vengono contestati i gravissimi reati di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

L’individuazione del presunto responsabile si è rivelata rapida grazie al lavoro scrupoloso dei Carabinieri, che hanno rintracciato il veicolo coinvolto nell’incidente.

La vettura, rinvenuta nei pressi dell’abitazione del giovane, presentava danni coerenti con l’ipotesi di un impatto violento e incompatibili con una semplice collisione accidentale.

La rapidità dell’intervento dei militari dell’Arma è cruciale per assicurare alla giustizia, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali, la persona sospettata di aver causato la morte di Angonese.

L’ipotesi di omicidio stradale, aggravato dalla fuga e dalla mancata prestazione di soccorso, configura un quadro di responsabilità particolarmente grave.

L’omissione di soccorso, in particolare, è un reato che punisce la condotta di chi, in seguito ad un incidente stradale, non si ferma per prestare assistenza a persone ferite o bisognose, violando un dovere di solidarietà e umanità.

La fuga dalla scena dell’incidente, inoltre, depone a favore di una volontà di eludere le proprie responsabilità e ostacolare l’accertamento della verità.

L’arresto domiciliare, misura cautelare disposta dal pubblico ministero di turno, ha lo scopo di impedire al presunto responsabile di sottrarsi all’azione della giustizia e di preservare le prove.

Nella fase istruttoria, sarà fondamentale ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, accertando la velocità del veicolo, le condizioni del manto stradale, l’eventuale stato di alterazione psico-fisica del conducente e tutti gli elementi utili a determinare le cause del tragico evento.

Questa vicenda solleva, ancora una volta, un profondo interrogativo sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale.

La perdita di una vita umana rappresenta una ferita incolmabile per la famiglia di Stefano Angonese e per l’intera comunità, e richiede un impegno costante per prevenire simili tragedie, promuovendo una cultura della prudenza e del rispetto delle regole della strada.

La giustizia dovrà fare il suo corso, garantendo a tutti i soggetti coinvolti il diritto alla difesa e alla ricerca della verità, per accertare le responsabilità e punire i colpevoli, nel rispetto dello Stato di diritto.