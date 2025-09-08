Tragedia a Lusiana: Investito e ucciso un ragazzo di 13 anni.

La comunità di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, è addolorata da un tragico evento che ha spezzato la giovane età di un ragazzo di tredici anni, vittima di un investimento stradale a Tortima.

L’accaduto, avvenuto mentre il giovane si trovava a piedi, in compagnia di un coetaneo, ha innescato un’indagine serrata per identificare il conducente del veicolo che, dopo l’impatto, si è allontanato senza soccorrere la vittima e senza dare il proprio accertamento.

L’amarezza è amplificata dalla leggerezza delle ferite riportate dall’amico del tredicenne, il quale, dopo i necessari controlli medici, è potuto rientrare nel suo ambiente familiare, portando con sé il peso traumatico dell’esperienza e il ricordo indelebile del compagno perduto.

I due ragazzi, in quel momento, erano diretti a Rubbio per partecipare alla tradizionale sagra paesana, un evento di aggregazione sociale che si è trasformato in un’occasione di profondo lutto per l’intera vallata.

L’evento solleva complesse riflessioni sulla sicurezza stradale, sull’importanza del senso civico e sulla gravità del reato di omissione di soccorso.

La fuga del conducente non solo aggrava la responsabilità penale, ma sottrae alla giustizia un individuo che ha privato una famiglia del suo figlio e ha privato una comunità di un suo membro.

L’omissione di soccorso è un atto di indifferenza che mina il tessuto sociale e il rispetto per la vita umana, con conseguenze devastanti per le vittime e i loro cari.

Le indagini, condotte dalle forze dell’ordine, si concentrano ora sull’identificazione del veicolo coinvolto, attraverso la raccolta di testimonianze, l’analisi di immagini di videosorveglianza e la verifica di eventuali segnalazioni di veicoli sospetti.

La collaborazione dei cittadini, anche attraverso la segnalazione di informazioni utili, si rivela fondamentale per portare a termine le indagini e assicurare alla giustizia il responsabile di questo tragico evento.

La vicenda, oltre al dolore immediato, apre una discussione cruciale sulla necessità di rafforzare i controlli stradali, di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi della guida e di incentivare comportamenti responsabili alla guida, per prevenire che simili tragedie si ripetano e per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare dei più vulnerabili, come i giovani pedoni.

Il lutto per la perdita del giovane ragazzo alimenta l’urgenza di un impegno collettivo per rendere le nostre strade più sicure e per promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà.