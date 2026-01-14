Tragedia a Maserada: uomo muore in un incidente stradale

Una tragedia si è consumata questa mattina a Maserada del Pasubio, in provincia di Treviso, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale dalle dinamiche complesse e drammatiche.

La vittima, conducente di un furgone, è rimasta intrappolata all’interno del suo veicolo, deceduto sul posto a seguito delle gravissime lesioni riportate.

L’impatto fatale è stato causato dal ribaltamento di un camion, che, nel tentativo disperato di evitare una collisione frontale, ha invaso il campo visivo e lo spazio di manovra del furgone.

L’inchiesta, immediatamente avviata dalle autorità competenti, mira a ricostruire con precisione l’intera sequenza degli eventi che hanno portato a questo lutto.

Al momento, l’ipotesi più accreditata suggerisce che una vettura, guidata da un’anziana signora, abbia inavvertitamente varcato la linea di demarcazione, invadendo la corsia opposta di marcia.

Questo movimento inaspettato ha costretto il conducente del camion a reagire immediatamente, tentando una manovra evasiva che, purtroppo, si è conclusa con la rovinosa perdita di controllo del mezzo pesante e il tragico schiacciamento del furgone.

La scena è stata immediatamente presidiata da un complesso dispositivo di soccorso, composto dai Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di estrazione della vittima, dal personale del Suem 118, che ha potuto solo constatare il decesso, e dalle forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia Locale – incaricate di effettuare i rilievi necessari per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in presenza di utenti vulnerabili come gli anziani.

L’incidente solleva interrogativi cruciali riguardo alla visibilità, alla segnaletica e alla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza delle strade di campagna, spesso teatro di dinamiche improvvise e imprevedibili.

L’autopsia sarà determinante per chiarire le cause del malore o della disattenzione che potrebbero aver portato l’anziana a invadere la corsia opposta, mentre gli investigatori analizzeranno i tabulati telefonici e i dati del tachigrafo del camionista per escludere eventuali fattori di distrazione o di stanchezza.