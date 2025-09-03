Tragedia a Montecchio: Morto lavoratore in un incidente sul lavoro.

Una tragedia ha scosso la comunità di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, questa mattina, in un contesto lavorativo che si è trasformato in una scena di profondo lutto.

Intorno alle 11:30, all’interno della ditta New Ecology, un lavoratore ha perso la vita in un incidente che coinvolge una balla di materiale, la cui natura e peso sono al momento oggetto di indagine.

La drammatica scoperta è stata fatta dai colleghi, i quali immediatamente hanno allertato i servizi di emergenza.

Sul posto si sono recati prontamente i Carabinieri, con il supporto di personale specializzato della Suaer (Sostegno Unico per l’Ambiente di Lavoro) e della Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), per avviare le prime indagini e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

L’intervento del Suem 118, tempestivo e professionale, non è stato sufficiente a invertire la drammatica conclusione: nonostante i tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

La notizia si è rapidamente diffusa, gettando un’ombra di tristezza sull’intera area.

L’accaduto solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda e sulla corretta applicazione delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le indagini, ora in corso, si concentreranno su diversi aspetti chiave: l’integrità delle procedure operative, l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza impiegati, la formazione e l’esperienza del personale coinvolto nella movimentazione del materiale, e la conformità delle attrezzature utilizzate agli standard di sicurezza previsti.

L’attenzione si rivolgerà anche alla valutazione del rischio specifico legato alla movimentazione di balle di materiale, un’attività che richiede una pianificazione meticolosa e una costante supervisione per evitare incidenti.

Si analizzerà l’organizzazione del lavoro, l’ergonomia delle postazioni operative e la corretta segnalazione dei pericoli.

Questo tragico evento, purtroppo, non è un caso isolato e ricorda l’importanza cruciale di un impegno continuo e rigoroso nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, elementi imprescindibili per garantire un ambiente di lavoro dignitoso e rispettoso della vita umana.

La comunità locale, i sindacati e le istituzioni si sono già espressi per chiedere la massima chiarezza sull’accaduto e per sollecitare misure concrete volte a prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Il ricordo della vittima accompagnerà le indagini e le riflessioni che seguiranno, auspicando un futuro lavorativo più sicuro e consapevole.