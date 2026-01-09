Tragedia a Ospedaletto: Morto operaio, ombre sulla sicurezza.

La comunità di Ospedaletto Euganeo, e più ampiamente il tessuto lavorativo padovano, è stata scossa da un tragico incidente che ha spezzato la vita di Zevxhet Halili, un uomo di 59 anni di origine albanese.

La scomparsa, avvenuta durante attività di manutenzione all’interno degli impianti della Sesa-Società Estense Servizi Ambientali spa, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro e sulla necessità di protocolli più rigorosi per prevenire simili tragedie.

L’evento, verificatosi nel tardo pomeriggio, ha coinvolto una pressa per rifiuti, macchinario complesso e potenzialmente pericoloso se maneggiato in modo improprio o in assenza di adeguate misure di sicurezza.

La ricostruzione preliminare degli eventi suggerisce che l’uomo, residente a Sant’Elena, stava intervenendo su problematiche tecniche all’interno del macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un movimento improvviso, con conseguenze fatali.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Este, del Suem 118 e dei tecnici Spisal dell’Ulss 6 Euganea testimonia l’immediata risposta delle autorità competenti, sebbene non sia stato possibile evitare l’esito nefasto.

La presenza dei tecnici Spisal (Servizio Prevenzione Incidente sul Lavoro) sottolinea l’importanza cruciale di un’indagine approfondita volta a determinare le dinamiche dell’incidente e a identificare eventuali carenze procedurali o strutturali che potrebbero aver contribuito al tragico evento.

La vicenda non è un mero incidente isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni legate alla sicurezza sul lavoro, in particolare in settori come quello della gestione dei rifiuti, caratterizzato da macchinari complessi e potenzialmente pericolosi.

La perdita di Zevxhet Halili rappresenta un monito severo: è imperativo rafforzare la formazione del personale addetto alla manutenzione, garantire la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza, promuovere una cultura della prevenzione e vigilare costantemente sull’efficacia delle misure di protezione.

L’indagine in corso dovrà accertare se l’uomo stesse operando da solo, se fossero presenti dispositivi di sicurezza adeguati e se fosse stata eseguita una valutazione dei rischi approfondita prima di iniziare i lavori.

La comunità, profondamente rattristata, attende risposte chiare e azioni concrete per evitare che simili tragedie si ripetano.