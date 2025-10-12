Tragedia a Vicenza: auto travolge due fedeli sotto Monte Berico

Un evento drammatico ha scosso la quiete mattutina di Vicenza, attorno alle otto del mattino, nel cuore del piazzale antistante la Basilica di Monte Berico, un luogo di profonda spiritualità e meta di pellegrinaggi e visite turistiche.

La tragedia si è manifestata a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo e due pedoni, lasciando una scia di dolore e preoccupazione nella comunità locale.

Un uomo di settant’anni, alla guida di una Volvo, per cause ancora in fase di accertamento – che potrebbero includere un malore improvviso, un guasto meccanico o una disattenzione alla guida – ha perso il controllo del suo mezzo, che ha improvvisamente deviato dalla traiettoria.

L’auto, innescando una reazione a catena, ha urtato contro diverse autovetture parcheggiate, per poi catapultarsi sul marciapiede, invadendo lo spazio destinato ai pedoni.

Le vittime dell’impatto sono due donne, entrambe frequentatrici della Basilica.

Stavano uscendo dalla Messa, un momento di fede e condivisione, quando sono state travolte dall’auto fuori controllo.

Una di loro, una donna di ottant’anni, ha subito lesioni di gravità tale da richiedere un immediato trasporto in ospedale, dove è ricoverata in condizioni serie.

La seconda donna, sebbene anch’essa ferita, ha riportato contusioni e lesioni meno gravi.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare della polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, a effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e a gestire il traffico.

La scena, carica di sgomento e commozione, ha richiesto un delicato lavoro di gestione emotiva da parte del personale di soccorso.

L’accaduto solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale, sull’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida e sulla necessità di prevenire eventi simili, soprattutto in aree ad alta frequentazione come quella del piazzale di Monte Berico.

La comunità berica si stringe attorno alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione alla donna ricoverata e offrendo sostegno e conforto in questo momento di profonda tristezza.

L’episodio, inoltre, riapre il dibattito sulla possibilità di implementare misure di sicurezza stradale più efficaci per tutelare i pedoni e prevenire incidenti, garantendo la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica di tutti i cittadini.