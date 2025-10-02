Tragedia a Vicenza: madre e neonata coinvolte in un brutale incidente.

A Vicenza, una tragedia ha scosso la comunità: una giovane madre ha subito un brutale investimento mentre si trovava a condurre una carrozzina con la sua figlia di soli quattro mesi.

L’incidente, avvenuto questa mattina in una via cittadina, ha generato una spirale di eventi drammatici che ha lasciato i soccorritori e le forze dell’ordine sotto shock.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, ha visto la donna, intenta ad attraversare la strada, improvvisamente travolta da un’autovettura.

L’impatto, con una forza inaudita, ha proiettato la madre contro il parabrezza dell’auto, il quale ha ceduto sotto l’urto.

La piccola, sfortunatamente, è stata catapultata sull’asfalto, riportando un trauma cranico che ha destato immediata preoccupazione.

La gravità delle condizioni della madre ha richiesto il trasporto d’urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo, dove è stata sottoposta a complesse procedure mediche per stabilizzare le lesioni riportate.

La delicatezza della situazione clinica impone la massima cautela e un monitoraggio continuo da parte del personale sanitario.

La neonata, pur essendo ricoverata nel reparto di pediatria, non verserebbe pericolo di vita, sebbene necessiti di attenta osservazione e cure specifiche per il trauma cranico subito.

La sua prognosi, sebbene riservata, lascia intravedere una possibilità di recupero completo, ma il percorso sarà certamente lungo e delicato.

L’area dell’incidente è stata immediatamente isolata per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si stanno valutando tutte le possibili cause, inclusa la velocità dell’autovettura e le condizioni di visibilità al momento dell’impatto.

Oltre all’aspetto investigativo, l’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di implementare misure volte a proteggere i pedoni, in particolare le famiglie con bambini piccoli.

L’incidente si pone, inoltre, come tragico monito sulla responsabilità individuale alla guida e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione per evitare simili drammi.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, augurando una pronta guarigione a madre e figlia e offrendo sostegno morale e materiale in questo momento di profonda sofferenza.