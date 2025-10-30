Tragedia a Vigasio: Smart contro autobus, una donna morta

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Vigasio, in provincia di Verona, in un pomeriggio di inizio autunno.

Intorno alle ore 14:00, in via Trevenzuolo, una Smart e un autobus della linea 148 Verona-Mantova, gestito da ATVe (Azienda Trasporti Verona), si sono scontrati frontalmente in circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità.

La dinamica dell’incidente suggerisce una manovra di sorpasso azzardata da parte della conducente della Smart, che ha inavvertitamente invaso la carreggiata opposta, culminando nella violenta collisione con il mezzo pubblico.

L’impatto è risultato fatale per la donna alla guida della Smart, la cui morte è stata dichiarata immediatamente sul luogo.

A bordo dell’autobus, diretto verso Mantova, viaggiavano circa dieci passeggeri, fortunatamente rimasti indenni.

L’evento, purtroppo, ha provocato un profondo shock tra i presenti e tra i passeggeri stessi, che hanno ricevuto assistenza psicologica in loco.

Immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, incaricati di estrarre i veicoli e mettere in sicurezza l’area, i sanitari del 118, che hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso della donna, e la Polizia Stradale, che ha avviato le indagini per accertare le responsabilità dell’accaduto e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

La viabilità in zona è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, causando notevoli disagi alla circolazione.

La Polizia Stradale sta analizzando le testimonianze dei presenti, esaminando i rilevamenti sulla dinamica dell’incidente e verificando lo stato tecnico dei veicoli coinvolti.

Si stanno inoltre valutando i fattori ambientali e la visibilità al momento dell’impatto per avere un quadro completo della situazione.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare sulla necessità di prudenza nelle manovre di sorpasso e sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in strade ad alta densità di traffico come quella interessata dall’incidente.

La comunità di Vigasio è sotto shock per la perdita di una sua cittadina e si stringe attorno ai familiari.