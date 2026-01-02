Tragedia in Prealpi: Valanga travolge scialpinista

La montagna, maestra implacabile, ha reclamato un’altra vittima nelle impervie valli delle Prealpi Vicentine.

Un tragico evento, accaduto sulle pendici del Vajo Gabene, in territorio di Recoaro (VI), ha visto uno scialpinista di 50 anni soccombere a una valanga, segnando un monito severo per tutti gli amanti della montagna.

L’incidente, avvenuto in un contesto di elevato rischio valanghe, testimonia la fragilità umana di fronte alla potenza inarrestabile della natura.

La vittima, un appassionato di sci alpinismo, stava affrontando il versante quando una massa di neve instabile si è staccata, travolgendolo in un vortice di ghiaccio e detriti.

La rapidità e la violenza dell’evento hanno lasciato poche possibilità di reazione.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e le squadre di soccorso di Recoaro, supportate dall’intervento rapido di un elicottero proveniente da Treviso, si sono mobilitate in una corsa contro il tempo.

La difficoltà del terreno e le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni, rendendo l’accesso al ferito particolarmente impegnativo.

Nonostante l’impegno profuso e la prontezza dei soccorritori, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza in montagna.

I cambiamenti climatici, con l’aumento delle temperature e l’alternanza di piogge intense e periodi di gelo, stanno destabilizzando il manto nevoso, incrementando il rischio di valanghe e rendendo le condizioni operative sempre più imprevedibili.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla corretta valutazione del rischio valanghe da parte di chi frequenta la montagna, sull’importanza di un’adeguata preparazione tecnica e sull’obbligo di informarsi preventivamente sulle previsioni meteorologiche e sulle bollettini valanghe.

La prudenza, la conoscenza del territorio e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza adeguati, come l’ARTVA (Apparecchi di Ricerca Travolti Valanghe), il rilevatore di vittime, la pala e la sonda, sono elementi imprescindibili per ridurre al minimo i rischi e proteggere la vita di chi intraprende escursioni in ambienti alpini.

La comunità montanina, colpita da questa perdita, si stringe attorno ai familiari e agli amici della vittima, ricordando con dolore la sua passione per la montagna e invitando tutti a trarre da questo tragico evento una lezione di umiltà e rispetto per la natura.

La montagna richiede consapevolezza, competenza e una costante vigilanza, perché la sua bellezza convive con un pericolo incombente, sempre pronto a manifestarsi.