martedì 7 Ottobre 2025
17.6 C
Venezia
Venezia Cronaca

Tragedia sulla Romea: Incidente tra tre mezzi, un morto

Redazione Aosta
Tragico risveglio per la comunità di Porto Viro, nel Polesine, dove un incidente stradale lungo la statale 309 Romea ha lasciato una scia di dolore e interrotto la quiete mattutina.
Intorno alle prime ore del giorno, un sinistro evento ha visto coinvolti tre veicoli pesanti: due autoarticolati e un furgone da cantiere, al chilometro 69+700 della Romea, una arteria cruciale per la logistica e il traffico commerciale del territorio.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione accurata da parte delle autorità competenti, sembra aver avuto origine da una manovra di svolta a sinistra effettuata dal furgone, presumibilmente per immettersi in una strada secondaria.
Questa azione, purtroppo, si è rivelata fatale, innescando una reazione a catena che ha portato a conseguenze devastanti.
Un autoarticolato, sopraggiungendo, non è riuscito a evitare l’impatto con il furgone, proiettando quest’ultimo fuori controllo.
L’inerzia e la violenza dell’urto hanno costretto il furgone ad attraversare la carreggiata, invadendo la corsia opposta dove si stava muovendo un secondo autoarticolato.
Nonostante il tentativo di sterzare, l’impatto frontale-laterale è stato inevitabile, amplificando la tragedia.
L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adria è stato immediato e cruciale.

I soccorritori hanno estratto con difficoltà i due occupanti del furgone, intrappolati tra le lamiere accartocciate.
Uno degli uomini, dopo essere stato stabilizzato dal personale del Suem 118, è stato elitrasportato d’urgenza in un centro ospedaliero per ricevere cure specialistiche.
Purtroppo, il secondo uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato deceduto sul posto dal medico del 118.

Anche l’autista di uno degli autoarticolati ha necessitato di assistenza medica ed è stato trasportato in ospedale.
L’incidente ha comportato la chiusura immediata della statale 309 Romea, per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza del tratto stradale.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire il traffico deviato e per effettuare i rilievi necessari a determinare con precisione le cause dell’incidente, analizzando le condizioni del manto stradale, la visibilità e gli eventuali fattori umani che potrebbero aver contribuito alla catastrofe.
L’evento riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare sulle tratte ad alto traffico pesante, e sulla necessità di implementare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti simili, con un focus sulla segnaletica, la formazione professionale degli autisti e il controllo dei carichi.

